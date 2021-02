Instagram vykrádá TikTok. Mezi Stories se bude přesouvat vertikálně

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Instagram zřejmě plánuje velké změny se Stories. Nedávno jsme vás informovali o tom, že možná brzy nebude možné sdílet vlastní příspěvky do příběhů, nyní přináší techcrunch.com informaci o tom, že možná dojde ke změně ovládání při procházení Stories.

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021

Dnes se mezi jednotlivými příběhy pohybujeme poklepáním, případně tahem prstu doprava či doleva. Ve zdrojovém kódu se však podařilo nalézt informaci o tom, že by mělo dojít ke změně a na další Stories by se přecházelo vertikálním tahem prstu. Jistě nebude náhoda, že obdobný princip ovládání nabízí konkurenční sociální síť TikTok. Zástupci Instagramu serveru techcrunch.com potvrdili, že tato funkce je skutečně v rané fázi vývoje. To znamená, že ještě nezačalo ani veřejné testování, je tudíž i brzy na to odhadovat, kdy by k zásadní změně mohlo dojít.

