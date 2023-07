Infinix pracuje na herním speciálu. Designem rozhodně zaujme a oslnit má i výkonem

Značka Infinix si na českém trhu stihla vybudovat pověst výrobce, který umí nabídnout velmi zajímavou výbavu za solidní cenu. Infinix Note 30 Pro je ostatně jedním z nejlépe vybavených smartphonů ve své třídě s podporou 15W bezdrátového nabíjení, vlajkově tenkými rámečky kolem povedeného displeje či 68W nabíjením drátovým. Podle exkluzivních informací gsmarena.com však tento čínský výrobce nelení a momentálně pracuje i na herním speciálu s označením Infinix GT 10 Pro. Herní smartphone, který by mohl konkurovat Pocu a možná i ROGu výrobce ASUS, má navíc zabodovat také přívětivou cenou.

This is the Infinix GT 10 Pro, a gaming smartphone landing in early August https://t.co/ZeQmkcBiA4 pic.twitter.com/pQYb81IQJR