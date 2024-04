Stále existují ti, co mají telefon primárně na volání, občasné prohlížení internetu a fotoaparát je doplňkem pro výjimečné chvíle. Mnohdy pak hledají mobil za co nejnižší cenu, jako je Infinix Hot 40i. Mezi jeho hlavní lákadla přitom patří 50Mpx foťák nebo 256GB interní paměť.

Telefony s cenou kolem 3 tisíc korun, kam přesně Infinix Hot 40i spadá, neoplývají funkcemi či zajímavým designem. Výrobce se však přesto snaží uživatele přesvědčit, že právě model Hot 40i dokáže více než konkurence. Máme zde proto třeba 90Hz displej s funkcí Magic Ring, o které samozřejmě bude dnes ještě řeč. Zajímavě to vypadá s baterií. Povede se Infinixu prorazit i mezi základními mobily?

Technické parametry Infinix Hot 40i Kompletní specifikace Konstrukce 163,6 × 75,6 × 8,3 mm , 190 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,56" (1 612 × 720 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset CPU: 2×1,6 GHz + 6×1,6 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost leden 2023, ?

Obsah balení: pouzdro navíc

Prodejní krabička je popsána snad veškerou výbavou, kterou telefon má. Výrobce tedy neponechává nic náhodě. V samotném prodejním balení je kromě telefonu ještě USB kabel, koncovka nabíječky, ochranné silikonové pouzdro i sluchátka, byť samozřejmě jen drátová.

Líbilo se nám pouzdro navíc

dostalo se na sluchátka

Konstrukční zpracování: klasika s obřími foťáky

Novinka ctí klasický vzhled s několika odlišnostmi, které se snaží upoutat pozornost. Aby se dostalo i na lesklé materiály, jsou nasazeny na bocích zařízení a samozřejmě přitahují otisky prstů. Naopak zadní strana je matná, což je plus. Otisky tam čekat nemusíte, navíc je i chráněna proti drobným oděrkám.

Záda však upoutají vaši pozornost i nebývale velkým modulem pro fotoaparáty. Zdá se to jako nějaký trend, kdy čím levnější mobil, a tím logicky i slabší fotoaparáty, tím větší modul poutající pozornost. Zde je také možné říci, že se Infinix inspiroval lehce u iPhonů, jen celý modul nafoukl a nasadil pouze dva fotoaparáty.

Ačkoliv je telefon samozřejmě plastový, působí velmi pevně. To je rozhodně dobrá zpráva, mohl by vydržet například i nějaký ten menší pád. Na druhou stranu zvýšená odolnost zde přítomna není, avšak to je opět něco, co v této kategorii nikdo nenabízí. Na pravém boku jsou standardní tlačítka, v tom plošším je čtečka otisků prstů, která je sice spíše pomalejší, ale funguje spolehlivě.

Líbilo se nám matná záda

robustní konstrukce

Displej: kouzelný prsten

Čelní straně dominuje 6,56" IPS panel s HD+ rozlišením, avšak výrazně hrubého rastru se nemusíte vůbec obávat. Spíše naopak oceníte 90Hz obnovovací frekvenci či poměrně solidní jas s dobře fungující automatickou regulací. Ta někdy bývá u cenově dostupnějších mobilů problémem.

Za zmínku stojí funkce Magic Ring, kterou Infinix tak trochu kopíruje Dynamic Island od Applu. V praxi to znamená, že se kolem průstřelu pro čelní fotoaparát softwarově vytváří ostrůvek s klíčovými informacemi. Jde například o notifikace, případně indikaci nabíjení. Extra praktické využití to však nemá.

Líbilo se nám 90Hz panel

Magic Ring

Zvuk: sluchátka i po drátu

Hlasitý poslech hudby není silnou parketou Infinixu Hot 40i. Máme zde jen jeden hlasitý reproduktor, který kvalitně nehraje, ale hlasitost má slušnou. Konzumace hudby je dobrá přes sluchátka, naštěstí nechybí 3,5mm jack, případně i obyčejná pecková sluchátka přímo od výrobce v prodejním balení.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: ukládejte dle libosti

Pokud někde Infinix opravdu extrémně šetřil, je to oblast procesoru. Nasadit prastarý, nevýkonný a neúsporný Unisoc T606 chce už opravdu odvahu a na chodu telefonu je to znát. Nijak to nezachrání ani 8GB operační paměť. Samotný chod prostředí je poměrně dobrý, ale aplikace se spouští pomaleji a na hraní náročnějších her je nutné zapomenout. Výrobce jako by si toho byl vědom a chce zaujmout alespoň úložným prostorem. Disponuje 256GB pamětí, ze které je zhruba 233 GB volných pro vaše data. Navíc nechybí slot pro paměťovou kartu, místa tak bude mít uživatel více než dost.

Benchmark testy

Líbilo se nám velká interní paměť

Nelíbilo se nám zastaralý procesor

Výdrž baterie: to si necháme líbit

Baterie má nepřekvapivě kapacitu 5 000 mAh a výsledná výdrž při středně náročném používání hravě překonává jeden celý den. Při střídmějším používání budete s klidem dobíjet jen obden, což je jistě fajn. Nabíjení je pak průměrně rychlé, maximální výkon může dosáhnout 18 W a pakliže se tak stane, telefon vás pomocí Magic Ringu náležitě upozorní, že dochází k „Fast Charge“. I tak ale zabere dobití mobilu zhruba hodinu a půl.

Líbilo se nám dobrá výdrž

Konektivita: na 5G se zapomnělo

V oblasti konektivity má telefon klasiku v podobě Wi-Fi, Bluetooth a dostalo se i na NFC, což znamená, že bezkontaktní platby jsou možné skrze Google Peněženku. Maximem v oblasti mobilní konektivity jsou ale jen sítě 4G, chybí tedy 5G, což je škoda. Pracovat můžete současně se dvěma nanoSIM, přičemž klidně do šuplíčku přidáte i paměťovku. Jinými slovy, Infinix Hot 40i nemá hybridní slot na SIM karty.

Líbilo se nám pracuje se dvěma nanoSIM

Nelíbilo se nám nepodporuje 5G

Fotoaparát: zázraky nečekejte

Jak už jsme si řekli, na zádech mobilu je dvojice fotoaparátů, avšak je třeba připomenout, že Infinix Hot 40i stojí zhruba 3 tisíce korun. V této kategorii jsou fotoaparáty na druhé koleji a uživatel může být rád, že tu nějaké vůbec jsou. Hlavní snímač má 50 megapixelů, sekundární je pouze pomocný s velice nízkým rozlišením 0,08 Mpx a z podstaty věci neslouží k fotografování.

Výsledky z hlavního fotoaparátu jsou obstojné jen za slunného počasí. I tak si ale lze všimnout šumu, který se po přiblížení či u detailů objevuje. Pořizovat snímky za šera nebo v noci je už cestou velkého kompromisu. Nepomáhá ani přisvětlení, které je ale poměrně výkonné díky čtyřem kruhovým diodám.

Záznam videa je spíše do počtu. Maximálně nastavíte Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu, záběry jsou roztřesené a zvuk špatný.

Poměrně solidně je připravena čelní kamerka s 32 megapixely na selfies. To ale není vše. I na čelní straně jsou diody pro přisvětlení, a to hned dvě,. Jsou schované těsně nad displejem a dokáží pomoci při tvorbě selfies v šeru.

Líbilo se nám slušný čelní fotoaparát s přisvětlením

Nelíbilo se nám slabší hlavní snímač

Software: zde není nic ke chlubení

Infinix si jako nový výrobce na českém trhu nebuduje pověst, že by se dobře staral o software. A tak má i Infinix Hot 40i starý Android 13 a zastaralé bezpečnostní záplaty platné k říjnu loňského roku. Opravdu nic, čím by se novinka mohla chlubit.

Aby toho nebylo málo, nad Androidem bdí nadstavba XOS, která by se měla buď přepracovat, nebo ji ponechat minulosti. V současném stavu totiž není příliš přehledná, což se v dnešní době již neodpouští. I nad tím by však bylo ještě možné přimhouřit oči. Infinix se však rozhodl nepoučit z chyb jiných čínských výrobců a nedává si pozor na správný překlad do češtiny. Nastavení baterie tak najdete pod položkou „Energetický maraton“ a pokud hledáte aktualizaci systému, je to položka „Aktualizace aktualizace“.

Nelíbilo se nám bídná softwarová podpora

špatná lokalizace do češtiny

nepříliš dobrá optimalizace

Zhodnocení

Infinix Hot 40i je zástupce základních smartphonů a bohatou výbavou z podstaty věci neoplývá. Zaujme slušná výdrž, důraz na selfie nebo velké úložiště. Naopak největším problémem je velmi starý procesor, kterému chybí výkon, a dále také ignorace výrobce, který se zřejmě o software v telefonu zřejmě nehodlá starat. A to je zdvižený prst do budoucna. Na druhou stranu, do hry Infinixu hraje, že v této cenové hladině není příliš silná konkurence.

