Jak se prosadit v nižší střední třídě? Relativně nový výrobce na českém trhu, Infinix, to zkouší s modelem Hot 40 Pro, který ze zadní strany může připomenout současné iPhony. Jde však o cenově dostupný mobil, který může překvapit velkým displejem, rychlým nabíjením nebo hlavním fotoaparátem se 108 megapixely.

Infinix je značka, se kterou se setkáte na českém trhu již poměrně běžně. Na druhou stranu její prozatím krátké působení může být důvodem k tomu, že na ni budete nahlížet s nedůvěrou. Tu se výrobce snaží získávat dalšími novými modely, které převážně míří do střední třídy s přesahy na obě strany. Na pomezí nižší střední třídy letos operuje model Hot 40 Pro, který láká vzhledem, displejem, výdrží či velkou pamětí. Za necelých 5 tisíc korun to nezní vůbec špatně.

Technické parametry Infinix Hot 40 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 168,6 × 76,6 × 8,3 mm , 199 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,78" (2 460 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 1 920 × 1 440 px, 30 FPS Chipset MediaTek helio G99 , , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost leden 2024, ?

Obsah balení: pouzdro se hodí

Prodejní krabička je popsána snad veškerou výbavou, kterou telefon má. Výrobce tedy neponechává nic náhodě. V samotném prodejním balení je kromě telefonu ještě USB kabel, koncovka nabíječky, ochranné silikonové pouzdro i sluchátka, byť samozřejmě jen drátová.

Líbilo se nám pouzdro navíc

dostalo se na sluchátka

Konstrukční zpracování: plastový iPhone

Na první pohled je Infinix Hot 40 Pro vcelku klasickým mobilem mdlého vzhledu, který po uchopení okamžitě prozradí, že je celý plastový. V ruce opravdu působí možná ještě levnějším dojmem, než byste očekávali. Na druhou stranu ploché boky zajišťují vcelku jistý úchop, a to je jedině dobře.

Menší překvapení skýtá zadní strana, konkrétně modul s fotoaparáty. U něj se nelze zbavit pocitu, že se Infinix inspiroval u Applu a celý modul lehce zvětšil. Z jednoho úhlu pohledu si tak lze udělat představu o tom, jak by vypadal opravdu velmi levný iPhone.

Zatímco boky jsou lesklé, zadní strana je příjemně matná a téměř na ní neulpívají otisky prstů. Zpracování je poměrně bytelné, telefon rozhodně nevrže, jde tedy o klasický standard nižší střední třídy. O zvýšené odolnosti či povrchu odpuzujícím vodu se výrobce nijak nezmiňuje.

Sestava tlačítek je sdružena na pravém boku a vyjma obligátního dvojtlačítka regulujícího hlasitost je zde i velká plochá klávesa sloužící k odemykání a načtení otisků prstů. Funguje poměrně rychle a spolehlivě.

Líbilo se nám dobře padne do ruky

Nelíbilo se nám silně plastový dojem

Displej: radost pohledět

Rovnou prozradíme, že na AMOLED panel Infinix nevsadil, avšak nejde o velkou výtku. Tento druh displeje v této cenové hladině rozhodně není obvyklý. Dočkali jsme se 6,78" IPS panelu s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas dosahuje 500 nitů, za ostrého slunce je tak čitelnost o něco slabší. Celkově se však displej řadí k těm lepším a ocení jej především ti, kteří hledají co největší úhlopříčku. Samotný displej je chráněn blíže nespecifikovaným sklíčkem a navrch na něj výrobce nalepil ochrannou fólii, nicméně bohužel v našem případě lehce křivě.

Líbilo se nám 120Hz panel

velká úhlopříčka

Zvuk: překvapení

Velkým překvápkem je přítomnost stereo reproduktorů, jež v této cenové hladině bývají vzácností. Nejvíce hraje ten spodní, horní ho spíše doprovází, ale výsledek je samozřejmě lepší než u konkurence s jedním reproduktorem. Poslech přes sluchátka je umožněn díky 3,5mm jacku.

Líbilo se nám stereo reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: paměť především

Pod kapotou je tentokrát procesor Helio G99 od MediaTeku společně s 8GB RAM. Kombinace je to poměrně slušná a na nižší střední třídu zcela adekvátní. Interní paměť oslní 256 GB, respektive 231 GB po prvním zapnutí. Naštěstí ale telefon zvládá paměťové karty typu micro SDXC, nicméně maximální kapacitu výrobce neudává. Lze ale říci, že 512 GB mobil rozhodně zvládne.

Benchmark testy

Líbilo se nám velká paměť

Výdrž baterie: další plusy

Baterie má nepřekvapivě kapacitu 5 000 mAh a výsledná výdrž při středně náročném používání hravě překonává jeden celý den. Při střídmějším používání budete s klidem dobíjet jen obden, což je jistě fajn. Nabíjení je pak v rámci segmentu poměrně rychlé – díky výkonu 33 W se celý telefon dobije za zhruba hodinu a čtvrt. Přidanou hodnotou budiž reverzní kabelové nabíjení, kdy se o část energie můžete podělit s dalším přístrojem.

Líbilo se nám dobrá výdrž

svižné nabíjení

Konektivita: na 5G se zapomnělo

V oblasti konektivity má telefon klasiku v podobě Wi-Fi, Bluetooth a dostalo se i na NFC, což znamená, že bezkontaktní platby jsou možné skrze Google Peněženku. Maximem v oblasti mobilní konektivity jsou ale jen sítě 4G, chybí tedy podpora 5G, což je škoda. Pracovat můžete současně se dvěma nanoSIM, přičemž klidně do šuplíčku přidáte i paměťovku. Jinými slovy, Infinix Hot 40 Pro nemá hybridní slot na SIM karty.

Líbilo se nám pracuje se dvěma nanoSIM

Nelíbilo se nám nepodporuje 5G

Fotoaparát: iPhone to zdaleka není

Jak jsem si řekli výše, moduly fotoaparátů připomínají iPhony, dokonce jsou i tři, avšak tím veškerá podobnost končí. Za něco stojí pouze hlavní snímač, který se pyšní 108megapixelovým rozlišením. Ačkoliv nepřekvapivě nemá optickou stabilizaci obrazu, vede si velmi dobře ve všech světelných podmínkách. Nejvíce mu svědčí den, avšak i v noci lze pořídit dobrý snímek a v rámci kategorie telefonů do 5 tisíc korun fotí Infinix Hot 40 Pro opravdu obstojně.

Dalším fotoaparátem je 2Mpx makro objektiv, který příliš parády neudělá. Poslední snímač má jen 0,08 Mpx a jedná se o blíže nespecifikovaný pomocný objektiv.

Záznam videa je umožněn maximálně ve 2K rozlišení s 30 snímky za vteřinu, případně ve Full HD rozlišení s 60 snímky za vteřinu. Výsledky jsou obstojné.

Focení selfies je samozřejmě možné díky čelní kamerce s 32 Mpx. Výsledky jsou postačující kvalitou pro sdílení skrze sociální sítě.

Líbilo se nám slušný hlavní fotoaparát

Nelíbilo se nám chybí ultraširokoúhlý snímač

Software: tudy cesta nevede

Infinix dělá velkou chybu, že se neprezentuje jako rozumný výrobce, protože v telefonu je i v březnu 2024 starý Android 13, což je těžko odpustitelné. Nijak skvělé to není ani s bezpečnostními záplatami, které jsou platné k loňskému listopadu.

Aby toho nebylo málo, nad Androidem bdí nadstavba XOS, která by se měla buď přepracovat, nebo ji ponechat minulosti. V současném stavu totiž není příliš přehledná, což se v dnešní době již neodpouští. I nad tím by však bylo ještě možné přimhouřit oči. Infinix se však rozhodl nepoučit z chyb jiných čínských výrobců a nedává si pozor na správný překlad do češtiny. Nastavení baterie tak najdete pod položkou „Energetický maraton“ a pokud hledáte aktualizaci systému, je to položka „Aktualizace aktualizace“.

Situaci nezachraňuje ani optimalizace, prostředí je poněkud líné, avšak samozřejmě velmi záleží, na co jste zvyklí. Rychlé reakce nicméně nečekejte.

Nelíbilo se nám bídná softwarová podpora

špatná lokalizace do češtiny

nepříliš dobrá optimalizace

Zhodnocení

Infinix Hot 40 Pro není vůbec špatným telefonem. Vzhledově se snaží lákat na design iPhonů, má velký a kvalitní displej, dobrou výdrž či velkou paměť, kterou jde navíc rozšířit. V prodejním balení navíc uživatel najde vše, co by jen mohl potřebovat. Jsou zde však i negativa, která nepotěší. Rozhodně už bychom očekávali 5G, případně ultraširokoúhlý objektiv. Zásadnější je nicméně nekvalitní prostředí. Infinix nedbá na aktualizace, neřeší optimalizaci a zcela volný mu je i precizní překlad do češtiny.

Konkurence

Ve stejné cenové hladině operuje i úspěšný Samsung Galaxy A14 5G. Jak jeho název napovídá, podporuje moderní mobilní sítě. Navrch má i výrazně lepší prostředí, ke všemu i aktualizované na Android 14. Na druhou stranu má jen 90Hz displej a pomalejší nabíjení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A14 5G Rozměry 167,7 × 78 × 9,1 mm , 202 g Displej TFT IPS, 6,6" (2 408 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 700 , 2×2,2 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh

Zmínit můžeme ještě Honor 90 Lite, který rovněž stojí takřka stejně, ale podporuje sítě 5G a přidává i ultraširokoúhlý objektiv.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Honor 90 Lite Rozměry 162,9 × 74,5 × 7,8 mm , 179 g Displej TFT IPS, 6,7" (2 388 × 1 200 px) Fotoaparát 100 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 6020 , 2×2,2 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz