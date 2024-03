Infinix představuje první čip z vlastní dílny. Týká se nabíjení a víme, co umí

Fotografie: Infinix

Společnost Infinix připravuje telefony Infinix Note 40 Series, jejichž celosvětová premiéra proběhne už 18. března v 10 hodin středoevropského času. Již nyní však láká na to, co řada nabídne – vyvinula pro ni totiž svůj první čip pro správu napájení Cheetah X1. Kromě toho také oznamuje, že pokračuje ve spolupráci s JBL.

Co umí čip Cheetah X1?

Čip Cheetah X1 se má stát mozkem nabíjení a základem pro novou technologii All-Round FastCharge 2.0. „V Infinixu je zpětná vazba od zákazníků jádrem našeho inovačního procesu. S každou novou generací našich mobilních telefonů se snažíme zahrnout tuto zpětnou vazbu, aby bylo možné dodat nejlepší produkty našim technologicky zdatným spotřebitelům. To je důvod, proč jsme se odhodlali vyvinout vlastní čip, čímž jsme naši technologii All-Round FastCharge posunuli na novou úroveň. To nám umožňuje nabízet špičkovou funkcionalitu v obvodech řídícího protokolu, aplikacích nabíjení a integracích AI, a to vše při zajištění bezpečnosti a spolehlivosti. Naším závazkem je poskytovat našim zákazníkům špičkové telefony, které excelují ve funkčnosti a výkonu," říká Wej-čchi Nie, produktový ředitel společnosti Infinix.

Infinix integroval tři výkonné moduly do jednoho čipu, díky čemuž následně technologie All-Round FastCharge 2.0 zvládne osm scénářů nabíjení a integruje funkce sloučením protokolů a úpravou nabíjení. Výsledkem má být 100W vícerychlostní kabelové nabíjení, bezdrátové nabíjení, kabelové reverzní nabíjení, bezdrátové reverzní nabíjení, bypass charge, AI ochrana pro noční nabíjení, technologie pro nabíjení až při teplotě až -20 °C a další protokoly.

Infinix dodává, že se technologie současně postará o dokonalou rovnováhu mezi účinností nabíjení a regulací teploty pro prodloužení životnost baterie na maximum. Pozitivně se na tom má projevit i integrace 63 ochranných opatření.

Zvuk JBL

Výrobce kromě toho ale také oznámil, že se lze u Infinix Note 40 Series těšit na prvotřídní zvuk JBL. „Pozitivní přijetí spolupráce mezi sérií Infinix Note 30 a JBL zdůrazňuje význam kvality zvuku v uživatelském zážitku. U série Note 40 jsme se zaměřili na optimalizaci struktury a komponent reproduktorů, integraci pokročilé technologie Sound by JBL na výkonném hardwaru, abychom zajistili, že uživatelé si užijí více pohlcující a kvalitnější zvukový zážitek,” říká Wej-čchi Nie, produktový ředitel společnosti Infinix.

Ke spolupráci se ale vyjádřil Roumu Hu, viceprezident a generální ředitel Harman Embedded Audio: „Značka JBL chce poskytovat nejkomplexnější zvukový zážitek, což dokonale koresponduje s vizí společnosti Infinix. Pokračujeme v prohlubování naší spolupráce na sérii Note, prozkoumáváme nové technologie, abychom mohli dodat lepší kvalitu zvuku spotřebitelům po celém světě pod značkou Sound by JBL.”

V řadě Note 40 tak budou nasazeny duální reproduktory optimalizované odborníky z JBL pro 360° symetrický zvuk. Mladá čínská značka ještě dodává, že kombinace nových materiálů z vysoce odolného silikonu s optimalizovanou velikostí dutin znamená zvýšení výkonu basů o 58 %.