Prahnete po vlajkovém výkonu a displeji, ale nechcete utrácet horentní sumy za nový smartphone? Pak by vás mohlo zaujmout nové Poco F5 Pro, které navrch nabídne i velmi rychlé drátové i bezdrátové nabíjení či bohatý obsah balení. Jak se mobil osvědčil v testu?

Poco F5 Pro osazené až donedávna vlajkovým procesorem Snapdragon 8+ Gen1 se jeví jako ideální herní stroj, jehož výbava čítá také stereo reproduktory či 67W nabíjení. Povede se mu obstát v záplavě dravé konkurence?

Obsah balení: vše, co je potřeba

Balení Poco F5 Pro obsahuje vše důležité, tedy kromě telefonu rovněž 67W adaptér s kabelem typu USB-C/USB-A a ochranné pouzdro. Zákazníci tak již nemusí investovat ani korunu do dodatečného příslušenství.

Líbilo se nám kompletní balení včetně adaptéru a pouzdra

Konstrukční zpracování: na nic si nehraje

Na rozdíl od nedávno testované Motoroly Edge 40, jejíž design je skutečně stylový a stojí zhruba stejně jako Poco F5 Pro, se novinka od Poca nesnaží designově nijak oslnit a zkrátka si na nic nehraje. Testované černé (či tmavě šedé) barevné provedení je pak zajímavé imitací karbonu po stranách skleněných zad a také fotomodulem, který lemují dva vertikální „rámečky“. Při pořizování Poca F5 Pro bych se však doporučoval zamyslet nad tím, jak moc vám vadí „upatlaná“ záda, neboť to je něco, co budete s tímto provedením jednoduše muset řešit a častému leštění (či nošení telefonu v pouzdru) se nevyhnete. Bílá verze v tomto ohledu bude jistě praktičtější. Konstrukční zpracování jako takové je zcela bez problémů, telefon nijak nevrže ani se neprohýbá a umístění ovládacích tlačítek na pravém boku má výšku tak akorát.

Poco F5 Pro nabídne rovněž základní stupeň krytí IP53, který běžnému uživateli vystačí, i když například takový Galaxy A54 je z pohledu odolnosti lepší volba. Nepřekvapí ani plastový rámeček, u Poca stále oblíbený infraport či slot pro dvojici nanoSIM karet (podpora eSIM však chybí). Celkově Poco F5 Pro konstrukcí a designem nijak nezklame, ale ani neohromí. Drobnou pochvalu si však zaslouží za haptickou odezvu, která se řadí k tomu lepšímu u telefonů v dané třídě.

Líbilo se nám kvalitní haptická odezva

hodnotná skleněná záda

Nelíbilo se nám odolnost by mohla být vyšší

lesklá záda odhalí veškeré otisky

Displej: vlajková obrazovka za skvělou cenu

Zatímco konstrukce a design patří spíše do průměru, displej lze označit za regulérně vlajkový. Jedná se o 6,67" OLED panel s 12bitovým obrazem a velmi jemným rozlišením 3 200 × 1 440 pixelů. Samozřejmě neschází ani podpora 120Hz obnovovací frekvence, 1 920Hz PWM stmívání šetřící zrak či schopnost zobrazit HDR10+ a Dolby Vision obsah. Veškeré parametry jsou skutečně špičkové, ale jak je na tom Poco F5 Pro s jasem?

Ani v tomto ohledu se nemusíte obávat kompromisů, neboť se jas dokáže u HDR vyšplhat až na 1 400 nitů a ani při běžném používání jsem nikdy nezaznamenal, že bych měl problém s viditelností, ačkoliv byl displej pod palbou ostrých slunečních paprsků. Nastavit si lze i klasický Always-On, který může svítit nepřetržitě, ale třeba také jen 10 sekund po posledním dotyku či jen v určitých časech. Nechybí ani u některých uživatelů oblíbená možnost dvojitým poklepáním displej probudit či naopak uspat, když je zařízení uzamknuto. Nakonec zmíním i optickou čtečku otisků prstů, která je příkladně svižná, přestože by mohla být o něco výš, nemám jí víceméně co vytknout. O ochranu se pak stará Corning Gorilla Glass 5.

Líbilo se nám 12bitový vlajkový zobrazovací panel

vysoký maximální jas i jemnost

podpora HDR10+ i Dolby Vision

Nelíbilo se nám čtečka by mohla být výš

Zvuk: nezklame vás

Poco F5 Pro spoléhá na dvojici hlasitých reproduktorů (s podporou Dolby Atmos), které zvládají hrát dostatečně nahlas a mají i slušnou kvalitu. Přiznám se však, že má očekávání byla mírně vyšší a v této cenové relaci lze najít i lépe hrající telefony. Mírným zklamáním by mohl být pro hráče, na které podle mě novinka hodně cílí, chybějící 3,5mm jack. Jeho absenci Pocu nevytýkám, ale rozhodně by potěšil a zdá se, že vzhledem k rozměrům telefonu by se pro něj místo najít mohlo.

Líbilo se nám slušně hrající hlasité reproduktory

Nelíbilo se nám hráče by potěšil 3,5mm jack

Výkon hardwaru: prostě paráda

Silnou disciplínou pro Poco F5 Pro je nepochybně výkon, který obstarává Snapdragon 8+ Gen1. Tento ještě donedávna vlajkový čipset od Qualcommu je nejenže velmi výkonný, ale oproti původní „neplusové“ verzi rovněž energeticky účinnější, což znamená delší výdrž a méně zahřívání. V kombinaci s 12 GB LPDDR5 RAM a 256GB úložištěm UFS 3.1 pak novinka schroustá veškeré hry na nejvyšší možné nastavení a dává záruku, že výkonu bude i za několik let více než dost. Telefon se ani při hraní her či delším natáčení videa ve vysokém rozlišení nijak zvlášť nezahřál. Chybějící slot pro paměťovou kartu je pak již standardem.

Líbilo se nám špičkový výkon

Výdrž baterie: velká baterie a rychlé nabíjení

Kapacita baterie Poca F5 Pro se zastavila na nadstandardních 5 160 mAh, což se podepsalo na mírně vyšší hmotnosti 204 gramů. Telefon v průběhu testování zcela bez potíží zvládal jeden pracovní den s 30 až 40 % baterie večer k dobru. Reálně se tedy lze dostat na 1,5 dne a při velkém snažení i na dny dva, mnohem důležitější je však podle mě garance spolehlivé jednodenní výdrže.

Stran nabíjení je k dispozici 67 W přes drát, kdy se baterie nabije na 80 % zhruba za 30 minut, případně 30W bezdrátová alternativa. Pro takto výkonné bezdrátové nabíjení je však nutné vlastnit proprietární nabíjecí podložku, neboť standard Qi je limitován maximálně na 15 W.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

rychlé nabíjení

až 30W bezdrátové nabíjení

Konektivita: bez problémů

V oblasti konektivity nabídne Poco F5 Pro navigační služby GPS, GLONASS, BDS či evropské Galileo, ale také 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 a NFC pro rychlé spárování a bezkontaktní platby. Navrch výrobce přidal infraport.

Líbilo se nám příkladná konektivita

Fotoaparát: méně náročným postačí

Fotovýbava Poca F5 Pro je při zvážení nasazeného čipsetu, displeje či možností nabíjení evidentně tak trochu do počtu, vyloženě špatná však rozhodně není, i když osloví spíše méně náročné uživatele bez velkých fotografických ambicí. To ostatně prozradí i specifikace použitých snímačů, viz tabulka.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Makro objektiv Selfie kamerka Rozlišení 64 Mpx 8 Mpx 2 Mpx 16 Mpx Velikost snímače 1/2" 1/4" ?" 1/3,06" Velikost pixelů 0,7 µm 1,12 µm ? µm 1,0 µm Označení snímače OmniVision OV64B40 Omnivision OV08D10 ? Samsung S5K3P9SP04 Světelnost objektivu f/1,79 f/2.2 f/2.4 f/2.5 Ohnisková délka/rozsah ? mm 120˚ ? mm ? mm Optická stabilizace ano ne ne ne Zaostření PDAF fixní fixní fixní

Z fotoaparátů zaujme především primární snímač, kterým lze zachytit barevně líbivé snímky, jež mají i na první pohled dostatek detailů, ovšem při detailnějším zkoumání (zoomování) je patrné, že snímač je skutečně malý a míra detailů rozhodně neohromí. Během focení jsem si rovněž všiml, že problém představuje focení jasné oblohy, se kterou si telefon (HDR) neumí příliš dobře poradit a výsledkem je přepálená bílá plocha. Také různé světelné odrazy telefonu příliš nesvědčí. Dvojnásobný digitální zoom produkuje měkčí snímky, avšak stále vcelku použitelné, zato ultraširokoúhlý objektiv je spíše zklamáním a v dané cenové třídě lze narazit na výrazně lépe fotící telefony, u nichž budou snímky z tohoto fotoaparátu i o několik tříd lepší. Selfie kamerka je pak kvalitou dostačující pro občasné zachycení snímků a ani videozáznam ve 4K nevypadá vůbec špatně, viz ukázka. 8K s 24 FPS, což je maximum tohoto telefonu, je pak možná i trochu zbytečné a mnohem zajímavější by podle mě bylo umožnění natáčet 4K video na čelní kamerku, jejímž limitem je 1080p při 60 FPS.

Poco F5 Pro 4K 60 FPS

Poco F5 Pro 8K 24 FPS

Líbilo se nám hlavní snímač s OIS

Nelíbilo se nám slabší ultraširokoúhlý objektiv

hůře fungující HDR

ucházející kvalita 4K videa

Software: Android 13 s nadstavbou MIUI 14

Softwarově sází Poco F5 Pro na jistotu, kterou je Android 13 s nadstavbou MIUI 14. Pokud se vám nadstavba výrobce líbí, budete jako doma, ostatní by však mohla zaskočit mnohdy až krkolomné hledání v nastavení či velká míra předinstalovaných aplikací či odkazů k jejich instalaci. Za kladné lze považovat široké možnosti nastavení.

Líbilo se nám široké možnosti nastavení

Nelíbilo se nám místy nepřehledná nadstavba

Zhodnocení

Je evidentní, že Poco F5 Pro cílí především na milovníky výkonu, tedy zejména hráče, kteří plně docení i vlajkové kvality použitého displeje či rychlé nabíjení drátově i bezdrátově. Zřejmě nejslabším článkem celého telefonu je pak fotovýbava, která je na danou cenu spíše slabší. Stejně tak designově novinka nijak neohromí, na druhou stranu si však ani na nic nehraje, což může být mnohým zákazníkům sympatické.

Konkurence

Stylovou alternativou je Motorola Edge 40, která zaujme koženkovými zády, odolností dle IP68 i 144Hz displejem. Poco F5 Pro se může pochlubit výkonnějším procesorem a 30W bezdrátovým nabíjením, i když pouze s proprietární nabíjecí podložkou.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 40 Rozměry 158,4 × 72 × 7,6 mm , 167 g Displej POLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 820 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 400 mAh

Pokud prahnete po výrazně lepší fotovýbavě, můžete sáhnout po Pixelu 7, který je u českých přeprodejců zhruba o tři tisíce korun dražší (při koupi v Německu pak vychází stejně Poco F5 Pro). Zařízení zde však nemá oficiální podporu, tudíž pro vás nesmí být důležitá podpora 5G, stejně tak se musíte vzdát rychlého nabíjení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 7 256 GB Rozměry 155,6 × 73,2 × 8,7 mm , 197 g Displej OLED, 6,3" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G2 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 700 mAh , doba nabíjení: 1:37 hodin

Levnější, ale zajímavou alternativou může být Galaxy A54. Tento telefon sice nemá tak výkonný čipset a v době testování jsme zaznamenali menší problémy s optimalizací procesoru/systému, které na začátku trochu trápily i předešlý model, podporuje však eSIM i paměťovou kartu, tudíž lze mít v telefonu 2 SIM + paměťovku. Také softwarová podpora v oblasti aktualizací systému se řadí k tomu nejlepšímu na trhu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A54 Rozměry 158,2 × 76,7 × 8,2 mm , 202 g Displej Super AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1380 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz