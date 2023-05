Vybrali jsme TOP 5 vlastností prémiových hodinek Huawei Watch Ultimate

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nové Huawei Watch Ultimate se řadí do prémiové třídy chytrých hodinek, které se mohou pochlubit špičkovými materiály, ale i pokročilými funkcemi. Kterých 5 vlastností nás na této novince konkurující například Apple Watch Ultra zaujalo nejvíc?

Odolnost, která nemá obdoby

Alespoň základní voděodolnost (běžně do 5 ATM) patří k běžné výbavě, díky které si není problém dát s hodinkami na zápěstí sprchu, eventuálně navštívit bazén. V případě Huawei Watch Ultimate je však odolnost posunuta na zcela jinou úroveň. Výrobce konkrétně zainvestoval do certifikace IP68, voděodolnosti do 10 atmosfér a možnosti se s hodinkami ponořit do reálné hloubky až 100 metrů, kde na komponenty působí mnohonásobně vyšší tlak než na povrchu, preciznost zpracování tak hraje klíčovou roli.

Huawei Watch Ultimate jsou splněným snem potápěče (RECENZE)

V praxi to pak znamená, že si s sebou tyto hodinky můžete vzít takřka kamkoliv bez nutnosti je sundávat ze zápěstí, neboť jsou skutečně extrémně odolné a problém jim nedělá ani často zapovězená slaná voda.

Prémiový design i hodnotné materiály

Odolnost Huawei Watch Ultimate se úzce prolíná s designem, který je jedním slovem prémiový a kromě samotného vzhledu se na něm velkou měrou podílí i hodnotné (a odolné) materiály. Pouzdro s rozměry 48,5 × 48,5 × 10,9 mm, které se tak budou vyjímat spíše na větším zápěstí, je vyrobeno z tekutého kovu s příměsí zirkonia, jež zaručí extrémně vysokou odolnost proti rzi. Spodní strana je pak keramická (tedy i antialergenní) a displej pro změnu chrání vysoce odolný safír. Díky tradičnímu designu klasických hodinek jsou pak Huawei Watch Ultimate ideálním společníkem do práce či na společenskou událost a zároveň udělají spoustu parády třeba na kurzu potápění.

LTPO AMOLED pro ty nejnáročnější

Každý jistě ocení špičkový maximální jas Huawei Watch Ultimate, jejichž displej zvládá svítit hodnotou až 1 000 nitů. Použitý LTPO AMOLED panel o velikosti 1,5" se navíc chlubí spolehlivou automatickou regulací, tudíž nebude v šeru obrazovka zbytečně oslňovat, ale také ochranou v podobě ultraodolného safírového skla. Vzhledem k prémiovému designu potěší i široká nabídka ciferníků, díky nimž si lze dotvořit vzhled hodinek přesně podle představ uživatele.

Sportovní a zdravotní monitoring pro každého

Kromě toho, že jsou Huawei Watch Ultimate vybaveny monitoringem EKG, okysličení krve (SpO2), spánku a dokonce i kornatění tepen, nabídnou rovněž širokou řadu sportovních režimů. Ať už rádi běháte nebo jezdíte na kole, vaši oblíbenou aktivitu budete moci vždy měřit z pohodlí zápěstí. Specialitou tohoto modelu je pak potápění, což naznačuje již zmíněná reálná zvýšená voděodolnost do 100 metrů.

Potápění se pak dělí do několika podkategorií, kde si lze vybírat například mezi scuba divingem či freedivingem, sladkou a slanou vodou, ale také si nastavit i další parametry, jako je typ dýchací směsi.

Výdrž a nabíjení

Nabíjení chytrých hodinek se ze zcela pochopitelných důvodů řadí mezi jednu z nejméně oblíbených aktivit, neboť při ní nelze hodinky běžně používat. Proto potěší, že Huawei Watch Ultimate zvládnou reálně vydržet až dva týdny na jedno nabití, mohou být tedy neustále v provozu, ať už si chcete měřit srdeční tep, počet ušlých kroků či kvalitu spánku. Za výhodu však považujeme i podporu rychlého nabíjení, kdy lze 530mAh baterii hodinek nabít z 0 do 100 % za pouhou hodinu.