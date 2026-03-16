Chytré náramky žijí dále. Na český trh přichází Huawei Band 11

Huawei na český trh uvedl zbrusu nový chytrý náramek zvaný Band 11. Designově nejde o žádnou revoluci, ale o použití osvědčeného vzhledu, kdy je nasazeno hliníkové tělo. Řemínek je dodáván v zelené, fialové, bílé, nebo matné černé barvě. Současně se můžete spolehnout i na odolnost proti vodě až do 5 ATM.
Čelní straně dominuje nově větší 1,62" AMOLED panel s rozlišením 286 x 482 pixelů a podporou režimu Always-on, kdy můžete mít čas neustále na očích. Dostalo se dokonce i na senzor okolního světla, díky kterému netřeba manuálně řídit jas displeje. Maximální jas dosahuje až 1 500 nitů
Samozřejmostí jsou nejen notifikace z propojeného telefonu, který musí alespoň iOS 13 nebo Android 9.0, ale také sledování srdeční frekvence, okysličení krve a sportovních aktivit. Band 11 jich dokáže měřit více než stovku. Výdrž při aktivním náročnějším používání se zapnutým režimem Always-on má dosahovat 3 dnů, což není mnoho. Vyvážit se to bude snažit rychlejší nabíjení, kdy náramek dočerpá energii za 45 minut. Pakliže režim Always-on vypnete a budete náramek používat středně náročně, nabíjení má probíhat zhruba každý 8. den.
Nový chytrý náramek Huawei Band 11 se na českém trhu začíná prodávat za cenu 1 290 Kč v případě polymerové konstrukce a za 1 590 Kč v případě hliníkové konstrukce.
Technické parametry Huawei Band 11Kompletní specifikace
|Konstrukce
|42,6 × 28,2 × 9 mm, 16 g, odolnost: ano
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ?, zapínání: ?
|Displej
|AMOLED, 1,62" (286 × 482 px), tvar: hranatý
|Systém
|proprietální, kompatibilní s: Android, iOS
|Datové funkce
|Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11b/g/n, mobilní sítě: ne, NFC: ne
|Chipset
|Paměť
|vnitřní paměť: ?, paměťové karty: ?
|Akumulátor
|300 mAh, nabíjení: ?, doba nabíjení: 0:45 hodin
|Dostupnost
|březen 2026, 1 290 Kč