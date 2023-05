Špičková fotovýbava v krásném těle s rychlým nabíjením, ale také ambiciózní cena. To je nový Huawei P60 Pro, který jsem mohl zhruba dva týdny testovat ve skvostně vypadajícím provedení Rococo Pearl. Čím mě tento zajímavý smartphone oslovil a v čem naopak zklamal?

Po inovativním fotomobilu Huawei Mate 50 Pro přichází čínský výrobce se zástupcem řady P, která byla vždy zaměřená primárně právě na fotovýbavu. Nejnovější Huawei P60 Pro disponuje kromě snímače s variabilní clonou také 120Hz LTPO OLED displejem, zvýšenou odolností dle IP68 či velmi zajímavým designem. Jak se novinka osvědčila v testu?

Obsah balení: adaptér, který jde ostatním příkladem

Huawei P60 Pro přináší na poměry dnešních vlajkových lodí již nadstandardní obsah balení, v němž se kromě telefonu nachází rovněž pouzdro, USB-C/USB-A kabel a 88W napájecí adaptér. Tato nabíječka je přitom inovativní tím, že obsahuje jak USB-C, tak USB-A. Nejedná se sice o žádnou inovaci v segmentu adaptérů jako takových, neboť se podobné nabíječky běžně prodávají, ovšem až doposud jsem se nikdy nesetkal s obdobným řešením přímo v balení smartphonu. Za to si Huawei zaslouží pochvalu.

Líbilo se nám včetně pouzdra i nabíječky

adaptér s USB-C i USB-A

Konstrukční zpracování: každý kus je unikát

Huawei P60 Pro je na našem trhu dostupný v provedeních Black a Rococo Pearl, přičemž druhou zmíněnou verzi jsem měl na test a musím uznat, že se esteticky skutečně povedla, ačkoliv se podle mě bude líbit spíše něžnému pohlaví. Skleněná záda zdatně imitují mramor a vypadají skutečně prémiově, ještě více se mi však líbí, že na nich absolutně nemáte možnost spatřit jakékoliv nevzhledné otisky prstů.

Po vzoru ostatních moderních smartphonů je mobil zakulacený po stranách, tudíž se pohodlně drží a stěžovat si nelze ani na umístění vypínacího tlačítka či kolébky hlasitosti. Také kovový rámeček pak dodává zařízení punc elegance, v něm se navíc ukrývá i slot pro proprietární paměťovou kartu od Huawei. Ty jsou výrazně dražší než konvenční microSD karty, ovšem většina moderních vlajkových lodí paměťové karty již vůbec nepodporuje, tudíž se podle mě jedná o menší konkurenční výhodu.

Z další výbavy stojí rozhodně za zmínku zvýšená odolnost IP68 či infraport na horní straně. Menší zajímavostí je, že byl P60 Pro na rozdíl od Mate 50 Pro testován „pouze“ na voděodolnost do standardní hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut, zatímco Mate 50 Pro do hloubky 6 metrů (rovněž po dobu 30 minut), avšak co k tomuto ústupku výrobce vedlo popravdě netuším. Design fotomodulu, jenž má připomínat klasický fotoaparát, se pak rovněž povedl, stejně jako haptická odezva. Celkově mám z telefonu po konstrukční stránce dobrý pocit.

Líbilo se nám prémiový design, zejména v provedení Rococo Pearl

zvýšená odolnost IP68 (s testem do 1,5 metru)

příjemně padne do dlaně

na zádech nelze spatřit otisky

Nelíbilo se nám dříve představený Mate 50 Pro má testovanou voděodolnost do hloubky 6 metrů

Displej: 120Hz LTPO panel

Displej P60 Pro je typu OLED s maximální obnovovací frekvencí až 120 Hz a nově také technologií LTPO, jež má konkrétně u tohoto modelu zprostředkovat proměnu obnovovací frekvence v rozmezí 1 až 120 Hz. Použitý panel na mě udělal velmi dobrý dojem, neboť mu i vzhledem k nasazení technologie LTPO nic nechybí a může se směle srovnávat s těmi nejlepšími na trhu. Maximální jas je více než dostačující k používání na přímém slunci, stejně tak rozlišení 2 700 × 1 220 pixelů nelze nic vytknout. O ochranu se stará čínské Kunlun Glass, jež by mělo být z hlediska odolnosti přinejmenším plně srovnatelné s nejlepšími skly od společnosti Corning.

Úhel zaoblení okrajů je u displeje rozumný a přispívá k pohodlnému používání gest. Ostatně mírně je zaoblená i spodní a horní strana. Celý displej pak chrání také z výroby předinstalovaná fólie, jež má bohužel ostřejší rohy, právě při používání gest tak může být mírně nepříjemná. Čtečka otisků prstů, jakožto jediný spolehlivý způsob rozpoznávání uživatele (v případě obličeje se jedná pouze o 2D sken) je optického typu s bílým podsvícením a funguje příkladně, tedy rychle a spolehlivě. Mohla by podle mě být o něco výš, naštěstí však není ani vyloženě hned u spodního rámečku. Navzdory jejím kvalitám však podotknu, že konkurence umí v této cenové třídě ještě rychlejší a spolehlivější ultrazvukovou alternativu.

Líbilo se nám kvalitní 120Hz LTPO OLED panel s vysokým rozlišením

vysoký maximální jas

pohotová čtečka otisků prstů

ochranné sklo Kunlun Glass

Nelíbilo se nám čtečka by mohla být ultrazvuková

Zvuk: hlasitý a kvalitní

Huawei P60 Pro spoléhá na dva reproduktory, které zvládnou vygenerovat skutečně hlasitý přednes, ale také jim neschází tolik potřebná kvalita v podobě čistého zvuku i na nejvyšší hlasitost či slušný náznak basů.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: špičkový, avšak nikoliv nejlepší

Stejně jako Huawei Mate 50 Pro využívá i Huawei P60 Pro procesor Snapdragon 8+ Gen1, což je pochopitelně stále špičkový čipset s brutálním výkonem, tedy i zárukou hladkého chodu za několik let, avšak o to nejlepší od Qualcommu se již zkrátka nejedná. Společnost mu dělá 8 GB RAM a 256GB úložiště (v obou případech výrobcem nespecifikované), což by i vzhledem k již zmiňované podpoře paměťových karet mohlo většině uživatelů stačit, ovšem konkurence od Honoru umí za podobné peníze nabídnout v oblasti úložiště dvakrát tolik.

Během standardního používání i hraní her se pak můžete těšit na bleskovou odezvu a v podstatě absenci jakéhokoliv výraznějšího zahřívání, což je jednoznačně chvalitebné.

Líbilo se nám podpora paměťových karet

Nelíbilo se nám na moderní vlajkové telefony výkonem i velikostí RAM/úložiště mírně ztrácí

Výdrž baterie: je na něj spoleh

Huawei P60 Pro disponuje 4 815mAh baterií, která zvládne v kombinaci s použitým hardwarem zajistit vcelku bez problémů 1,5denní výdrž na plné nabití a při troše snahy by bylo možné dosáhnout i dvou dnů. Výrobce navíc nezapomněl na 88W drátové nabíjení (Huawei Mate 50 Pro disponuje 66W), pomocí něhož lze novinku (dle doma naměřených hodnot, nikoliv laboratorních testů) nabít dodávaným adaptérem z 0 na 90 % za necelých 30 minut. Ve výbavě dále najdeme i 50W bezdrátové nabíjení, avšak pouze s proprietární nabíjecí podložkou, neboť je standard Qi stále zastropován na 15 W, a také podporu reverzního bezdrátového nabíjení o nespecifikovaném výkonu.

Líbilo se nám rychlé drátové i bezdrátové nabíjení

velmi dobrá výdrž

Konektivita: zatím stále bez 5G

Huawei P60 Pro je stejně jako Huawei Mate 50 Pro prost 5G či VoLTE, v ostatních oblastech však nabídne standardní výbavu, jako je Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i navigační služby GPS, BDS, QZSS, navIC, GLONASS. Samozřejmostí je rovněž NFC a již zmíněný infraport pro ovládání elektrospotřebičů. Zajímavě působí i satelitní konektivita, která je však dostupná pouze v Číně. Pokud často cestujete, může mírně zamrzet absence eSIM, telefon pojme maximálně dvě nanoSIM.

Líbilo se nám slušná konektivita včetně IR

Nelíbilo se nám absence 5G a eSIM

Fotoaparát: poradí si za všech okolností?

Dle odborníků z DxOMark je Huawei P60 Pro v současnosti nejlépe fotícím smartphonem na trhu, navíc i s velmi zajímavou fotovýbavou, viz tabulka.

Standardní senzor 3,5× teleobjektiv Širokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 48 Mpx 48 Mpx 13 Mpx 13 Mpx Světelnost objektivu f/1.4 až f/4.0 f/2.1 f/2.2 f/2.4 Ohnisková délka 25 mm 90 mm 13 mm 18 mm (78 až 100°) Stabilizace optická optická bez stabilizace bez stabilizace Zaostření PDAF, Laser AF PDAF AF pevné

Zřejmě nejzajímavějším senzorem je hlavní 48Mpx snímač s variabilní clonou, kterou je možné regulovat v deseti krocích, díky čemuž lze vykouzlit působivý bokeh efekt a zároveň si pohlídat, kolik světla se dostane k snímači. Výsledné 12Mpx snímky využívají na automatiku defaultně clonu f/2.0. Jak bylo možné očekávat, řadí se skutečně k tomu nejlepším na trhu. Konkrétně se můžete spolehnout na líbivé, ale ne přehnané barevné podání, správně nastavený kontrast, dobře fungující HDR a spoustu detailů, přestože se nejedná o největší senzor na trhu. Velkou pochvalu si zaslouží i teleobjektiv s působivou clonou i ultraširokoý objektiv, tyto snímače jsou navíc barevně sladěné s hlavním fotoaparátem, což je zřejmě dílem technologie XMAGE . Fotografie z nich jsou rovněž špičkové. Milovníky nočních snímků pak potěší, že lze snímky pořizovat na všechny objektivy a i 3,5násobný teleobjektiv je schopný pořídit velmi solidní noční snímky, které jsou spíše více prosvícené, na rozdíl třeba od Xperií.

Co se týče videa, je možné natáčet ve 4K s 60 FPS na všechny čtyři fotoaparáty (tedy včetně selfie) a nechybí ani možnost aktivace sledování objektu či HDR. Samotná selfie je pak ultraširokoúhlá, což znamená, že má tři tlačítka pro přiblížení/oddálení a do záběru se pohodlně vměstná i více osob. Kvalita selfies se rovněž řadí k tomu nejlepšímu, ostatně jsem je chválil již u Mate 50 Pro, který využívá stejný senzor. Nakonec krátce pochválím i upravenou fotoaplikaci, která je krásně responzivní a v blízkosti palce se nachází otevírací rozhraní s nastavením, tudíž není potřeba přetahovat palec nahoru.

Huawei P60 Pro 4K 60 FPS

Huawei P60 Pro 4K 60 FPS selfie

Huawei P60 Pro 4K 60 FPS

Líbilo se nám unikátní proměnlivá clona v daném rozsahu

pěkné barevné podání snímků

povedený noční režim

kvalitní videozáznam ve 4K v 60 FPS

skvělá fotovýbava obecně

Software: používání Google aplikací zase o něco snazší

Huawei P60 Pro s EMUI 13 se spoléhá na vlastní AppGallery, která se postupně rozrůstá, ostatně na možnosti moderních telefonů Huawei bez Google služeb jsem se zaměřil v samostatném článku.

Jak dostat do Huawei telefonu vaše oblíbené aplikace i bez GMS?

V praxi jsem pak fungoval až na jednu oblast vcelku standardně, jako bych používal telefon s iOS či Androidem. Díky Curve, které stejně využívám, není problém napárovat na účet platební kartu jakékoliv banky, v AppGallery je velké množství bankovních aplikací včetně mé KB i další praktické aplikace jako Mapy.cz, Telegram, Bolt, Revolut, VLC, Canva, NordVPN, Nuki Smart Lock a další. Pro Google aplikace, které je možné rovněž vyhledávat v AppGallery, je pak možnost stáhnout APK soubor, případně je emulovat skrze Gspace. Nainstalované Google Mapy fungovaly bez problémů, co však nahradit nelze, to je absence Android Auto, které u svého vozu běžně používám. V automobilu tedy počítejte s tím, že budete mít telefon někde v držáku, což je škoda, pokud váš vůz jinak AA či Apple CarPlay podporuje.

Za důležitou novinku lze považovat aplikaci GBox, která je emulátorem Google aplikací, jako jsou Google Mapy, Gmail a další, což jsem si sám vyzkoušel a musím uznat, že funguje velmi dobře, hlavně je ale na rozdíl od předešlých řešení kompletně zdarma a bez reklam. Například spuštění map pak probíhá standardně a můžete je používat pod svým účtem, což znamená, že na mapách uvidíte vámi oblíbená místa a podobně. Díky aplikaci GBox je používání telefonů Huawei jednoduše zase o něco víc komfortní a bližší smartphonům s Androidem. Systém jako takový pak fungoval zcela příkladně a ani jednou jsem se nesetkal s zaškobrtnutím či zaseknutím.

Líbilo se nám povedená aplikace GBox jako emulátor

k dispozici je několik způsobů, jak vyřešit absenci GMS

svižný chod systému

Nelíbilo se nám u nás bez alternativy pro Android Auto

Zhodnocení

Huawei P60 Pro je skvěle vybaveným smartphonem, který osloví především nadšence do mobilního focení a také prémiového designu. Jmenovitě mě potěšila i dlouhá výdrž s rychlým nabíjením, povedený displej či zase o něco jednodušší používání Google aplikací díky novince jménem GBox. Menší zklamání lze zaznamenat u výkonu, který není tak docela srovnatelný s letošními vlajkovými telefony, stejně tak v dané cenové kategorii zamrzí menší RAM a částečně i úložiště, i když je to druhé částečně kompenzováno podporou paměťových karet.

