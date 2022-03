Návrat po 4 letech? HTC připravuje vlajkový model zamřený na AR a VR

Fotografie: HTC

HTC patřilo ještě před 10 lety mezi největší světové výrobce mobilních telefonů, avšak posléze nedokázalo čelit nástupu čínské konkurence a v podstatě se zcela vytratilo. Důkazem budiž fakt, že poslední vlajková loď HTC U12+ byla představena již v roce 2018, tedy před 4 lety. Od té doby jsme mohli zaznamenat jen několik málo modelů v nižší a střední třídě. V případě českého trhu šlo třeba o Desire 21 Pro 5G.

Se zajímavou informací v této souvislosti přišel digitimes.com s odvoláním na asijsko-pacifického GM Charlese Huanga, který má na starosti HTC Vive. Ten naznačil, že by HTC mělo v příštím měsíci odhalit novou vlajkovou loď s Androidem, která by měla vynikat opravdu nevídanou a hlubokou integrací AR a VR do systému Viveverse. Zatímco telefony HTC již tolik nejdou, ve světe rozšířené a virtuální reality patří HTC ke špičce. Bude tak zajímavé sledovat, jak novinku HTC pojme.