HP Envy 13 je kovový všeuměl za rozumné peníze

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

V redakci jsme pro vás několik týdnů testovali notebook HP Envy 13, konkrétně model ba0003nc. Tento zajímavý kousek od HP vyjde na zhruba 32 tisíc korun, což jej řadí do vyšší střední třídy. Zda se notebook povedl, nebo je lepší poohlédnout se jinde, prozradí dnešní dlouhodobé dojmy.

Design: chladivý hliník

Na pohled je jasné, že HP se v případě Envy 13 zaměřilo nejen na hardware, ale i na design. Notebooky HP obecně patří k těm povedeným, modelová řada Envy není výjimkou. Máme tedy před sebou krásný celokovový kousek tenký 17 mm, hmotnost 13,3palcové varianty činí 1,3 kg. Na pohled tak HP Envy 13 připomíná MacBook Pro. Na přední straně zaujme výrazné, ovšem líbivé, logo společnosti HP. Notebook na test dorazil ve stříbrné barvě Natural Silver, v jiné se tato varianta neprodává. Pro HP je typické rozevření, kdy část s displejem lehce nadzvedne část s klávesnicí. Aby se hrana nepoškrábala, má spodní strana víka gumové nožičky. Vzhledem k celokovovému provedení je konstrukce velmi bytelná, díky stříbrné klávesnici se notebook ihned odliší od jablečné konkurence.

Klávesnice je podsvícená a přímo v ní se ukrývá dedikované „tlačítko“, které slouží jako čtečka otisků prstů. Samozřejmě nejde o tlačítko jako takové, ale jen o dotykovou plošku, ovšem tento způsob zakomponování se nám zamlouvá více než například umístění mimo klávesnici, případně do touchpadu. Čtečka napojená na Windows Hello je velmi rychlá, rozpozná vás během zlomku vteřiny. Díky usazení do klávesnice má navíc příjemně velké rozměry, rozpoznání bylo tedy ve všech případech 100%.

Samotný touchpad je také velmi rozměrný a bez obav jej můžeme zařadit mezi ty nejlepší ve Windows noteboocích. Je přesný, velmi se podobá touchpadu z Microsoft Surface Booku – v tom nejlepším slova smyslu.

Výkon a konektivita: nestrádá

I když je notebook velmi pohledný, není jen na okrasu. Na boku má jeden konektor USB-C 3.2 Gen 2 s podporou DisplayPortu 1.2 a HDMI 2.0, který zároveň slouží pro napájení. Dále je zde dvojice USB 3.2 Gen 1 opatřená kvůli tenké konstrukci výklopným kolíkem. Nechybí ani čtečka karet microSD (SD, SDHC, SDXC) a sluchátkový konektor. Oproti MacBooku Pro oceňujeme právě dvojici USB-A. která stále využívá valná většina uživatelů. Z bezdrátových technologií je k dispozici Bluetooth 5.0 a Wi-Fi 6 (ax).

Notebook pohání čtyřjádrový procesor Intel Core i7-10510U, kterému sekunduje 16 GB operační paměti (DDR4 2666 MHz SDRAM) a 512 GB úložného prostoru (M.2 SSD PCIe NVMe). Za tuto cenu jde o slušnou kombinaci, když si uvědomíme, že Apple ještě donedávna nabízel 4GB RAM jako základ u své střední třídy. Potěší také dostatečně velké úložiště. K dispozici je i grafická karta NVIDIA GeForce MX350 (2 GB vyhrazené paměti GDDR5).

Po stránce výkonu jsme s notebookem neměli žádné problémy. Nejde o herní stroj, což dokazují i výkonnostní testy, ale běžná kancelářská práce + práce s grafickými programy byla po celou dobu bezproblémová. Notebook měl vždy dostatek výkonu a unavit jej bylo velmi obtížné. To platí i pro baterii s kapacitou 51 Wh, při běžné práci se můžete spolehnout na zhruba 9 až 10hodinovou výdrž. Dobíjení probíhá rychle za pomocí dodávaného adaptéru s výkonem 65 W.

Zmíníme i kvalitu zvuku. HP opět spolupracovalo s Bang & Olufsen, na těle jsou dva reproduktory, které hrají velmi dobře. Zvuk je čistý, poměrně hlasitý, ovšem na výstup MacBooků nedosahuje. Ve světě kancelářských notebooků má však HP Envy velký náskok a pokud nečekáte zázraky, určitě vás nezklame.

Displej: nedotykový, ale kvalitní

Pokud jste zvyklí, že většina novějších notebooků s Windows má dotykový displej, v případě HP narazíte. 13,3palcový zobrazovač s technologií IPS dotykový není a nesnaží se zaujmout ani vysokým rozlišením, nabídne „pouze“ Full HD (1 920 × 1 080 px). Přesto se můžete těšit na dobré pozorovací úhly i dostatečnou jemnost. Maximální jas činí 400 nitů, což je dostatečné i pro práci venku, přesto to některá konkurence umí ještě o trochu lépe.

Rámečky displeje nepatří k tomu nejlepšímu, jsou poměrně výrazné, ovšem opět, v přímém srovnání například s MacBooky je to ještě dobré. HP navíc nemuselo ustupovat v umístění webkamery HP Wide Vision, která se nachází na standardním místě nad displejem. Méně potěší jen průměrné rozlišení 720p.

Zhodnocení: kvalitní práce

HP Envy 13 (2020, ba0003nc) jsme testovali několik týdnů a bez obav jej můžeme doporučit všem, kteří hledají kvalitní notebook na práci. Vydrží dlouho, vypadá skvěle a potěší i takové věci, jako je skvěle fungující touchpad nebo velmi dobrý zvukový výstup.

Za cenu jen málo převyšující 30 tisíc korun navíc přináší dostatečně velké SSD, stejně jako bohatou RAM.