HP Elite Dragonfly G3

Ve svém portfoliu notebooků má HP zajímavou novinku, která sice na první pohled působí tak trochu jako šedá myš, ale dokáže vás nalákat. Například kvalitním displejem, opravdu dlouhou výdrží, neuvěřitelně nízkou hmotností či možností se na cestách připojit k 5G.

Dragonfly G3 míří na často cestující uživatele, kteří ocení nízkou hmotnost a dlouhou výdrž, stejně tak i bezdrátovou konektivitu k mobilním sítím.

Technické parametry HP Dragonfly G3 Kompletní specifikace Konstrukce 297,4 × 220,4 × 16,4 mm , 1 090 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT TN, 13,5" (1 920 × 1 080 px) Chipset Paměť RAM: 16 GB , disk: 512 GB ( SSD ), paměťové karty: ne Konektory 1× USB 3.0, 0× USB 2.0, video: HDMI, další: Thunderbolt Datové funkce modem: LTE, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ne Operační systém Windows 10 Pro Akumulátor 68 Wh , udávaná výdrž: 20 hodin Dostupnost , Kč

Obsah balení: vše důležité

V balení najdete kromě notebooku samotného také 65W napájecí adaptér a sadu několika příruček. Nic důležitého tak neschází.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Konstrukční zpracování: sázka na eleganci

Dragonfly G3 vsadil na konstrukci vyrobenou z recyklovaného hořčíku a hliníku, přičemž výrobce kladl důraz na zajímavě zaoblené hrany, díky kterým se notebook pohodlně používá a přenáší. K tomu přispívá i velice nízká hmotnost, která se jen lehce dostala nad hranici 1 kilogramu. Notebook je tak snadno přenositelný, vejde i do menšího batohu, na cestách jej položíte i na menší stolky. Jednoduše je radost jej používat nejen doma, ale i kdekoliv jinde.

Notebook plní normu MIL STD 810G, díky čemuž by měl lépe odolávat otřesům či teplotním výkyvům. Opět tedy další důvody, proč se jej nemusíte být brát na cesty a používat „za pochodu“. K tomu připočtěte i klávesnici, která je odolná proti polití, rozhodně ji tak nerozhází například pár kapek deště, který vás venku může zastihnout.

Vzhledově se HP drží konzervativní linie i uvnitř, kdy má displej malé rámečky, klávesnice je tmavá a sladěná s okolním povrchem. Ten je mimochodem spíše matný, což se kladně projevuje na takřka neulpívajících otiscích prstů.

Líbilo se nám povedený design

kvalitní zpracování

velice nízká hmotnost

Klávesnice a touchpad: pohodlí s jedním ale

Klávesnice je tmavá, se stylovým a praktickým podsvícením, které napomáhá ve večerních a nočních hodinách s orientací. Líbí se mi nejen ideální velikost všech běžných kláves, ale i perfektní rozmístění a zdvih. U menšího notebooku zřejmě nikoho nepřekvapí, že chybí numerická část, čísla se tak píší skrze horní řadu. Zde je první menší problém, který spočívá ve velmi malé levé klávese Shift, jde tak o zvyk se naučit prsty přikládat až na samotný okraj bloku klávesnice. Na druhou stranu mohl být pravý Shift na opačném konci o něco menší a dát prostor levému.

Další výtka míří k velmi nešťastně umístěnému vypínacímu tlačítku, která je hned vedle jinak běžně používaného tlačítka Delete. Za toto umístění čeká na autora od HP jistě nějaké speciální místo v pekle. Zakončeme ale pozitivně, líbí se mi velký prostor pro klávesu Backspace a Enter. Velmi dobře se používá i touchpad, který těží z opravdu velkého prostoru.

Líbilo se nám pohodlné klávesy

podsvícení

spolehlivý touchpad

Nelíbilo se nám nevhodně umístěné vypínací tlačítko

Displej: takřka čtvercový

K osazenému displeji nelze mít na první pohled výtek. Možná vás však nakonec překvapí, že se nejedná o OLED panel, ale technologii IPS. Počítat však můžete s dostatečným jasem 400 nitů a kontrastními barvami. Na ploše 13,5" operuje Full HD rozlišení. Obraz je tak krásně jemný. Poměr stran displeje je 3:2, což vyhovuje například kancelářské práci či konzumaci internetu. S displejem budete spokojeni venku i uvnitř, vždy je velice dobře čitelný. Zbývá dodat, že vrchní část s displejem lze rozevřít až do úhlu 180°.

Líbilo se nám nadprůměrně velký úhel rozevření

pěkné barevné podání

Zvuk: značkový punc

O zvukovou stránku se stará společnost Bang and Olufsen. Dva reproduktory poskytují hutný a kvalitní zvuk, který se i v malém těle snaží o dostatečné hloubky. Na cestách oceníte spíše ale 3,5mm jack pro sluchátka.

Líbilo se nám kvalitní reproduktory

Výkon hardwaru: něco pro příznivce Intelu

HP Dragonfly G3 využívá služeb 10jádrového procesoru Intel Core i7-1255U, který je doplněn 16GB RAM LPDDR5 a 512 GB M.2 SSD PCIe Gen 4×4 NVMe TLC. Ve výsledku máte k dispozici sestavu o slušném výkonu a s integrovanou grafikou. Je nasnadě, že po Dragonfly G3 nesáhnou zarytí hráči ani ti, kteří hodlají činit složité grafické úpravy či střih videa. I tak je však běžná práce maximálně svižná i při spuštění více programů současně.

Výše se můžete podívat na výsledky benchmarků včetně stress testů procesoru. Chlazení funguje příkladně a během běžného používání je notebook takřka neslyšitelný.

Líbilo se nám dostatek výkonu

bezproblémové chlazení

Výdrž baterie: celý den samozřejmostí

V těle notebooku se nachází 6článková lithium-iontová polymerová baterie, která dle výrobce slibuje až 19,5hodinovou výdrž na nabití. Této hodnotě jsme se však nepřiblížili ani při běžném brouzdání internetem. V takovém případě, kdy byl jas displeje na 70 %, se výdrž vyšplhala na zhruba 14 hodin, ale i to je velmi dobrá hodnota. Můžete se spolehnout, že notebook vydrží váš celý pracovní den. Nabíjení pomocí dodávané 65W nabíječky zabere přibližně hodinu a půl.

Líbilo se nám 65W nabíjení

velmi dobrá výdrž

Konektivita: vše potřebné

V oblasti konektivity na tom není Dragonfly G3 vůbec špatně. Na pravém boku se nachází standardní USB 3.2, na obou bocích pak naleznete USB-C 4 s podporou Thunderboltu 4 a DisplayPortu 1.4. Obě USB-C mají dle výrobce i piktogramů přímo na zařízení sloužit k napájení. V našem případě však levý nenabíjel, ačkoliv to systém indikoval. Nabíjení tak probíhalo výhradně skrze pravé USB-C. Dostalo se též na HDMI výstup a 3,5mm jack pro sluchátka/mikrofon.

Notebooku nechybí 5G a LTE konektivita

Bezdrátovou konektivitu zajišťuje Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 a díky slotu pro nano SIM i 5G. K internetu se tak připojíte takřka odkudkoliv, kde je signál mobilní sítě. To je velká výhoda.

Líbilo se nám plnohodnotné HDMI

Nelíbilo se nám nevyužitý potenciál USB-C

Software: Windows 10, nebo Windows 11

Na straně softwaru se setkáte s Windows 10 Pro, který však samozřejmě můžete bezplatně upgradovat na novější verzi Windows 11. Standardně nenarazíte na nic, co by vás mělo nějakým způsobem překvapit. O zabezpečení se může postarat čtečka otisků prstů, která se nachází v jedné z kláves, konkrétně ve spodní řadě namísto pravého Ctrl. Alternativou je samozřejmě ověření vašeho obličeje, což zajišťuje (nejen) čelní 5megapixelová webkamera.

V tenkém pruhu nad displejem není pouze čelní kamerka, ale také speciální senzory. Ty vás neustále sledují a analyzují, zda se nacházíte u počítače, případně zda jej používáte. Důležitá je především funkce HP Auto Lock and Awake, která ve vaší nepřítomnosti okamžitě zhasne notebook a uzamkne jej. Jakmile přijdete, dojde k odemčení a rozsvícení displeje. Zdá se to jako velmi šikovné, ale je nutné mít na paměti, že tato funkce je nad běžným nastavením napájení Windows. Pokud tedy nechcete, aby se například vypínala obrazovka, je lepší funkci deaktivovat.

Nelíbilo se nám tak trochu zbytečné funkce od HP

Zhodnocení

Notebook HP Dragonfly G3 se jeví jako ideální parťák na cesty. Je elegantní, velmi lehký, dostatečně výkonný, přesto s dlouhou výdrží. Bonusové body sbírá za bezchybnou konektivitu, a to včetně 5G skrze vloženou nano SIM kartu. Vše by mohlo být ideální, nebýt značně vysoké ceny, která na českém trhu šplhá k 60 tisícům korun. Lehké to tak HP mít rozhodně nebude.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz