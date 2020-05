Nový Honor MagicBook Pro (2020) kouzlit neumí, výkonem a pamětí však zaujme

Fotografie: Honor

Honor dnes představil inovovaný MagicBook Pro (2020), který přímo navazuje na svého předchůdce. Oproti klasickému MagicBooku, který je vhodný spíše pro studenty, je MagicBook Pro plnohodnotným notebookem pro středně náročnou práci, což potvrzuje výbavou, která patří mezi to výkonnější na trhu.

MagicBook Pro (2020) není žádný drobek, k tomu ho předurčuje LCD panel s úhlopříčkou 16,1 palce, který nabízí Full HD rozlišení a rámečky tenčí než 5 mm. Displej by měl zabírat zhruba 90 % přední strany, což je slušný výsledek. Díky většímu panelu se nelze divit ani hmotnosti, která činí 1,7 kg, potěší alespoň přijatelná tloušťka 16,9 mm. Honor jedním dechem dodává, že tělo notebooku je z velmi pevné hliníkové slitiny, měl by si tedy zachovat dostatečnou pevnost.

MagicBook Pro bude k dostání s procesorem Intel Core i5 10. generace, výkonnější varianta nabídne Intel Core i7. SSD dosáhne hodnoty 512 GB, tomu bude sekundovat až 16 GB RAM. Chybět nebude ani grafika NVIDIA GeForce MX350. Výhodou je, že na tyto paměti dosáhnete i s variantou s Intel Core i5, bude se totiž jednat o základ. Čtečka otisků prstů novince nechybí, Honor ji ukrývá v tlačítku pro zapnutí a vypnutí. Honor je tradicionalista, a proto v rámci konektorové výbavy nabízí jen jedno USB-C, poté 3× USB-A 3.0 a HDMI.

MagicBook Pro si zachovává originální vyskakovací kameru, která je pod tlačítkem přímo na klávesnici. Do prodeje by se novinka v České republice měla dostat v následujících měsících. Honor jako vždy argumentuje cenou, základní varianta by měla vyjít na zhruba 25,5 tisíce korun.