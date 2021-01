Honor představuje levného konkurenta pro chytrý náramek Mi Band i nový MagicBook

Honor, který se nedávno oficiálně odtrhl od Huawei, nelení a v rámci digitálního veletrhu CES 2021 představuje nový chytrý náramek i upravený notebook z řady MagicBook.

At @CES @Honorglobal announces fitness tracker to be Launch soon in global markets!



Yes, Honor band 6 going global! With or without NFC



Rates will fluctuate according to markets! #Honorband6 #Honor



Heads-up for India hopefully soon! pic.twitter.com/l0pMttcyYJ