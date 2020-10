Náramková revoluce? Honor Band 6 má lákat na velký displej

Fotografie: weibo.com

Segment chytrých náramků se dočká nového přírůstku. Honor na weibo.com láká na novinku Band 6. Výrobce prozatím neprozradil konkrétní specifikace, avšak dle náhledu na obrys náramku lze předpokládat, že výrazným způsobem naroste displej.

Velký displej lze vyčíst i z prohlášení, kdy Honor sděluje, že Band 6 bude znamenat zcela novou éru chytrých náramků. Můžeme spekulovat, že by mohl být nasazen OLED panel a jeho úhlopříčka by rozhodně měla přesahovat 1 palec. Ruku v ruce by měla narůst také kapacita baterie, aby byla zachována solidní výdrž, která je trumfem většiny chytrých náramků. Moudřejší budeme již v úterý 3. listopadu, kdy má být Honor Band 6 představen.