Oficiálně: Huawei prodává značku Honor

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V nedávné době jsme vás informovali o tom, že Huawei údajně zvažuje prodat značku Honor kvůli tomu, aby telefony nemusely podléhat omezením ze strany USA a například mohly nabídnout opětovnou podporu Google služeb. Informace se ukázaly jako pravdivé, neboť prodej značky Honor dnes definitivně oznámil Huawei na oficiálních stránkách.

Novým vlastníkem společnosti Honor je Shenzhen Zhixin New Information Technology, která byla byla založena skupinou investičních partnerů a podniků. Prodány jsou všechny náležitosti související s podnikáním značky Honor. Podepsaná obchodní dohoda stanovuje, že změna majitele by měla chránit zájmy spotřebitelů, dodavatelů i samotných zaměstnanců. Změna majitele Honoru by neměla mít žádný dopad na směřování značky, což má například zajistit, že vedení značky Honoru se nebude měnit.

Noví vlastníci Honoru budou dohlížet na veškeré kroky značky – to znamená vývoj nových zařízení, marketingovou strategii i samotný provoz. Huawei nebude mít v Honoru žádný podíl a nebude ani součástí výkonné rady. Budeme tak v následujících měsících sledovat, zda se do mobilů Honor vrátí Google služby, případně jak se noví vlastníci postaví k nově vznikajícímu systému Harmony OS, který by se měl dostat i do některých stávajících modelů Honor.