Skládačka Honor Magic Vs fascinuje propracovaným pantem i velkou baterií

Fotografie: Honor

Společnost Honor dnes v rámci svého on-line představení na YouTube odhalila ohebný Honor Magic Vs – vůbec první skládačku značky, která se oficiálně bude prodávat i na našem trhu.

Novinka zaujme zpracováním, které je prémiové a výrobce si na něm dal vskutku záležet. Například hmotnost činí pouze 261 gramů, což z Honoru Magic Vs dělá nejlehčí skládací chytrý telefon této konstrukce na trhu. V zavřeném stavu je tlustý pouhých 12,9 milimetrů, speciální pozornost však byla věnována i designu pantu, který nemá v zavřeném stavu mezeru a zároveň by neměl být viditelný ohyb na displeji v oblasti pantu. Za pozornost stojí také tvrzení výrobce, který údajně zredukoval množství použitých komponent v konstrukci pantu z 92 na pouhé 4, což má napomoci větší odolnosti a alespoň teoreticky rovněž znamená menší prostor pro případné poruchy. Výrobce testuje pant na 400 000 otevření a zavření, což představuje 10 let používání při zohlednění 100 zavření a otevření denně.

Stran samotného displeje výrobce vsadil na 7,9" ohebný OLED panel s maximální 90Hz obnovovací frekvencí. Na vnější straně naopak najdeme 6,45" zobrazovací panel (rovněž typu OLED) s poměrem stran 21:9, který má navíc až 120Hz obnovovací frekvenci.

Nic se neponechalo náhodě ani v oblasti výkonu, kde výrobce nasadil špičkový Snapdragon 8+ Gen1 ve spojení s až 512GB úložištěm a 12 GB RAM. Novinka dorazí s Androidem 12 a nadstavbou MagicOS 7.0 s vylepšenými možnostmi multitaskingu na ohebném panelu. Zásobování energií obstará 5 000mAh baterie s podporou 66W rychlého (drátového) nabíjení, bezdrátová alternativa by však měla scházet.

Nakonec zmiňme fotovýbavu, kterou tvoří 54Mpx hlavní fotoaparát (výrobce použil snímač Sony IMX800 s clonou f/1.9), 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv (f/2.0) s automatickým ostřením (ten tak poslouží také jako makro) a 8Mpx trojnásobný teleobjektiv o světelnosti f/2.2. Regulérní selfie kamerku pak zastupuje 16Mpx fotoaparát s clonou f/2.45.