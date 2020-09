Hodinky Huawei Watch GT 2 Pro se naučily instalovat aplikace

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nedávno recenzované hodinky Huawei Watch GT 2 Pro dostaly novou funkci, která je o krok přiblíží ke konkurenci. Nově si je budete moci rozšířit o dodatečné aplikace a hry. V aplikaci Zdraví (Huawei Health) v kolonce „Zařízení“ najdete položku „Aplikace“. Ta v tuto chvíli obsahuje dvojici jednoduchých her. Ty je možné stáhnout a nainstalovat přímo do hodinek, kde se objeví v menu. Aplikace se pak stahují z obchodu AppGallery. To znamená, že tato funkce pravděpodobně nebude dostupná při spárování hodinek s iPhonem.

Zatím se zdá, že je aplikace možné instalovat pouze do nejnovějších hodinek od Huawei, které se brzy dočkají uvedení na trh. Není také jisté, jakou podporu vývojářů dostanou a kolik aplikací se v obchodě reálně objeví. O podrobné vyjádření a další detaily jsme požádali české zastoupení Huawei.

