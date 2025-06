Nejoblíbenější chytrý náramek? Xiaomi pracuje na modelu Smart Band 10

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Mezi vůbec nejoblíbenější chytré náramky patří řada Smart Band od Xiaomi. Na trhu jsou už zhruba deset let a s každým rokem se snaží vylepšit, alespoň v dílčích věcech. Není velkým překvapením, že tak poslední modely dokáží hravě konkurovat i základním chytrým hodinkám. Poslední generace označená jako Smart Band 9 dorazila v září loňského roku, což by dávalo tušit, že na nástupce je přeci jen ještě čas. Přesto server Xpert Pick (viz xpertpick.cn) přichází s informacemi o nadcházejícím Smart Bandu 10.

Současná generace Xiaomi Smart Band 9

Chystaná novinka má být vybavena velkým 1,72" AMOLED displejem s rozlišením 212x520 pixelů a jemností 326 ppi. To zaručuje ostrý a jasný obraz pro snadné čtení oznámení a sledování tréninkových dat. Co se týče vzhledu, náramek si zachovává osvědčené linie, ale s prémiovými detaily. Rám má být vyroben z pískovaného hliníku, který dodává elegantní vzhled a zvyšuje odolnost. Pro pohodlí při nošení bude k dispozici řemínek z TPU ve třech barvách: bílé, černé a růžové. S rozměry 46,57 x 22,54 x 10,95 mm a váhou pouhých 15,95 g bude náramek sotva znatelný na zápěstí.

Srdcem Xiaomi Smart Band 10 bude baterie s kapacitou 233 mAh, která slibuje dlouhou výdrž – až 21 dní běžného používání na jedno nabití. Plné nabití by mělo trvat zhruba hodinu. Náramek poběží na operačním systému HyperOS 2.0, což naznačuje plynulý chod a optimalizovanou integraci do ekosystému Xiaomi. Kompatibilita však bývá jak s dalšími modely s Androidem, tak i s telefony majícími iOS.

Smart Band 10 má být dobře pro sledování zdraví a kondice. Očekává se podpora více než 150 sportovních režimů, což uspokojí potřeby širokého spektra sportovců. Pro přesné sledování dat bude náramek vybaven řadou senzorů, včetně akcelerometru, gyroskopu, elektronického kompasu, PPG senzoru pro měření srdečního tepu a senzoru okolního světla pro automatické nastavení jasu displeje.

Předpokládá se, že Xiaomi Smart Band 10 se bude prodávat za cenu mezi 40 a 50 eury, v přepočtu by tak mělo jít o tradičních zhruba 1 000 Kč. To by udrželo náramek v kategorii cenově dostupných fitness náramků, což je jeden z klíčových faktorů popularity všech předchozích modelů.