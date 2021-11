Hledáte jedinečný telefon? Zkuste iPhone X za více než 2 milióny korun

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Pokud se řekne iPhone, někteří si jistě ihned vybaví nestandardní konektor, kterého se Apple jako jediný výrobce prozatím nechce vzdát a věří portu Lightning. V nejbližších letech se však zřejmě i Apple bude muset rozhoupat ke změně kvůli novým předpisům EU. V tuto chvíli je však představa iPhonu s USB-C poměrně vzdálená, alespoň pro většinu uživatelů.

Ne však pro studenta robotiky Kena Pillonela, který se rozhodl, že nechce čekat a rozhodl se vyrobit iPhone s USB-C už nyní. Výsledkem je lehce modifikovaný iPhone X s USB-C, který je plně funkční. Telefon lze nabíjet i přenášet data. Na první pohled dokonce nepoznáte, že byl proveden jakýkoliv zásah. Ken Pillonel následně zveřejnil celý svůj postup, tudíž si podobnou úpravu mohou zkusit i další nadšenci.

Nyní se navíc Ken Pillonel rozhodl, že celosvětově první iPhone s USB-C pošle do světa. Jinými slovy jej prodá prostřednictvím aukce na portálu eBay.com. Zájem o unikátní telefon rozhodně je. Do konce aukce zbývá ještě 6 dní a cena se vyšplhala nad 100 tisíc dolarů, což v přepočtu znamená 2,2 miliony korun.

Pakliže byste po něm zatoužili, můžete se aukce samozřejmě zúčastnit. Obdržíte balení s iPhonem X 64 GB s USB-C, ovšem již bez dalšího příslušenství. Dále můžete využít 30minutový hovor s Kenem Pillonelem, který vám zodpoví případné otázky. Předem jste v aukci upozorněni, že se telefon nesmí rozebírat, obnovovat tovární nastavení nebo používat pro každodenní potřeby. V opačném případě nenese Pillonel odpovědnost za to, že by něco nefungovalo tak, jak by mělo.