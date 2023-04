6 let a dost? iPhonu X zřejmě končí podpora a nedostane iOS 17

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Apple před nedávnem potvrdil termín vývojářské konference WWDC 2023, na které se očekává představení iOS 17. V této souvislosti však přišel macrumors.com s informací, že dojde k ukončení softwarové podpory u několika telefonů. iPhony jsou sice známé dlouhou podporou ze strany výrobce, ale i ta dříve či později skončí.

Stopka bude dle spekulací vystavena nejen iPhonu 8 a iPhonu 8 Plus, ale zřejmě také iPhonu X z roku 2017, který je považován za první novodobý model, který upustil od tradičního tlačítka pod displejem. Jeho podpora by tak skončila po 6 letech, protože systém iOS 17 by se k uživatelům dostal zřejmě v září letošního roku.