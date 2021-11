Netflix a spol. na vlně popularity. Všímají si toho ale i kyberzločinci

Více než 93 000 pokusů o infekci škodlivým kódem, který se maskoval jako jedna z pěti nejpopulárnějších streamovacích platforem – Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video a Hulu – odhalily od začátku ledna 2020 do konce června bezpečnostní produkty společnosti Kaspersky. Z konkrétních pořadů byly k šíření malwaru nejvíce zneužívány seriály Mandalorian a Papírový dům, konstatuje společnost Kaspersky ve své aktuální zprávě Streamovací války pokračují – a co kybernetické hrozby? Přehled útoků souvisejících se streamováním v letech 2020 až 2021.

In a continuation of our TV show and streaming threat-related reports from 2020 and 2019, we take a look at how the explosion in #streaming has altered attackers methodologies.



Full report 👇 https://t.co/rGc5jxWeMC