Češi, pozor na podvodníky ze Srí Lanky s předvolbou +94. Hlavně jim nevolejte zpět

Český telekomunikační úřad informoval o tom, že aktuálně zaznamenal vyšší počet prozvánění z různých telefonních čísel se zahraniční předvolbou +94 patřící Srí Lance. Jedná se o podvodnou prozváněcí metodu, tzv. „wangiri“. O podobných útocích jsme vás přitom informovali již několikrát.

Prozvonilo vás číslo s předvolbou +94? Na zmeškané volání nereagujte a nevolejte nazpět. Přišlo by vás to draho. Tato předvolba patří Srí Lance.



Opět zaznamenáváme stížností na podvodná volání označovaná jako wangiri.



Buďte obezřetní 🙏☎️ https://t.co/QKx42t8312 — Lukáš Zelený (@ZelenyLukas) August 11, 2021

Jak wangiri funguje?

Podvodníci, kteří wangiri (nebo také „one ring and cut“) scénář organizují, ho realizují skrze alternativní či IP operátory, jimž je ukraden číselný rozsah. Zákazník, který volá zpět například do Alžíru, hovor do těchto zemí nikdy neuskuteční, protože je přesměrován. Podvodník následně profituje z propojovacích poplatků. Dopátrat se původce je v těchto případech téměř nemožné.

Jak situaci řešit?