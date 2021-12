Pozor na skrytého parazita v Microsoft Exchange Serveru! Krade přihlašovací údaje

V roce 2021 využívali aktéři pokročilých hrozeb stále častěji zranitelnosti Microsoft Exchange Serveru. Čtyři kritické zranitelnosti těchto serverů umožnily útočníkům získat v březnu přístup ke všem registrovaným e-mailovým účtům a spustit libovolný kód. Při hledání dalších potenciálně škodlivých implantátů v systému Exchange narazili odborníci společnosti Kaspersky na škodlivý modul, který útočníkům umožňuje krást přihlašovací údaje pro Outlook Web Access a získat kontrolu nad vzdáleným přístupem k základnímu serveru. Zákeřné funkce tohoto modulu, kterému dala společnost Kaspersky jméno Owowa, lze snadno spustit odesláním zdánlivě neškodných požadavků – v tomto případě požadavků na ověření OWA.

#Owowa: the add-on that turns your Exchange's Outlook Web Access into a credential stealer and remote access panel.



+ a few useful attribution tips



Details 👉 https://t.co/zwt6LNcEEr pic.twitter.com/Xr2R8Tedro