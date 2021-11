DDoS útoků podle expertů přibývá. Chtějí ohrozit i nástroje pro boj s pandemií

Útoky typu DDoS mají za cíl zahltit síťový server požadavky na služby tak, aby se zhroutil a uživatelé k němu neměli přístup. Takové zahlcení může způsobit vážné narušení činnosti organizací a podniků. Útoky můžou trvat několik minut nebo i několik dnů. Takzvané inteligentní DDoS útoky jdou ještě o krok dál. Jsou sofistikovanější, často cílené a můžou nejen narušit služby, ale také znepřístupnit určité zdroje nebo jimi lze ukrást peníze. Oba typy útoků byly ve 3. čtvrtletí 2021 na vzestupu.

✔️ 40% of #DDoS attackers were directed at US resources,

✔️ Hong Kong returns to top 3 most attacked,

✔️ Q3 beats every record in terms of daily no. of attacks,

✔️SYN flooding remains the most popular method,



Read full report 👇 https://t.co/UGPLk1ds8v