380 000 nových typů škodlivých souborů denně, kyberzločinci se letos činí

Fotografie: pixabay.com

Během roku 2021 však začali kyberzločinci mnohem aktivněji šířit hrozby spojené s operačním systémem Linux. Počet detekovaných malwarových souborů a dalšího nežádoucího softwaru pro linuxové prostředí meziročně vzrostl o 57 %. Více než polovinu (54 %) hrozeb zachycených systémy Kaspersky představovaly nespecifikované trojské koně.

Zatímco u mnoha typů hrozeb došlo v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020 k poklesu, výskyt trojanů typu Dropper naopak vzrostl o 2,24 %. Tyto programy jsou obzvláště nebezpečné, protože instalují do zařízení oběti další, sofistikovanější malware. Výrazně vzrostl také počet detekovaných červů (117,5 %), jejichž podíl dosáhl 9 % – tyto programy se mohou po průniku do systému samostatně replikovat a šířit. A konečně o 27 % vzrostl počet virů, čímž se jejich podíl zvýšil na 10 %.

Mohutný nástup malwaru kvůli práci z domova

„Během uplynulého roku jsme každý den objevili v průměru o 20 000 škodlivých souborů více než v předchozím roce. Dalo se to čekat, protože online aktivity jsou nejen kvůli celosvětově zaváděné práci na dálku stále na vzestupu. Mohutný přechod na online operace také znamená, že se po celém světě používá více zařízení. To dává více příležitostí k útoku a následně vede k většímu ohrožení uživatelů. Zvyšování digitální gramotnosti a pravidelná aktualizace bezpečnostních řešení jsou proto dva mimořádné úkoly, jimž by měli uživatelé věnovat zvýšenou pozornost,“ říká Denis Staforkin, bezpečnostní expert společnosti Kaspersky.

Zveřejněné statistiky jsou součástí zprávy Kaspersky Security Bulletin (KSB) – každoroční série predikcí a analytických zpráv o klíčových změnách ve světě kybernetické bezpečnosti.