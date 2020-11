Google začíná testovat end-to-end šifrování RCS zpráv. Jak jej aktivovat?

Před několika měsíci jsme vás informovali o standardu RCS (Rich Communication Services), který je budoucností posílání SMS A MMS a je v mnohém podobný iMessage od Applu. Nyní se zdá, že se Google rozhodl implementaci standardu RCS urychlit, nespoléhat se na iniciativu operátorů, když začal testovat end-to-end šifrování.

BAM. Finally. Yes. Good: Google is rolling out end-to-end encryption for RCS is in Android Messages beta. The global rollout of Google-provided RCS is now complete, too. Details here: https://t.co/3fWV8hBTg6 pic.twitter.com/1O3FHCsUCt