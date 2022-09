Bizarní chyba Google Fotek připomíná, že cloud není záloha

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Je to situace, která je v televizním zpravodajství k vidění poměrně často. Lidé stojí před domem, který zcela zničil požár či jiná přírodní katastrofa, a nejvíce v té chvíli litují toho, že mezi zničeným majetkem se nacházely i rodinné fotografie. Mohlo by se zdát, že přechod na digitální fotografování, kdy se navíc každý pořízený snímek rovnou zazálohuje na cloudové úložiště vzdálené stovky nebo tisíce kilometrů, tento problém spolehlivě řeší. Bizarní chyba, na níž začali upozorňovat uživatele služby Fotky Google a posléze i 9to5google.com, však ukazuje, že ani zde není o problémy nouze.

Toto nejsou snímky, které přežily ničivé povodně...

Nejzajímavější na celém případu je to, že pořízené fotografie nikam nezmizely, jak by se dalo čekat, pouze se na nich objevovaly nežádoucí jevy. Laicky řečeno, snímky v počítači vypadaly přesně tak, jako by papírové fotky poškodila voda. Podstata problému bude však zřejmě jiná, než že se někam dostala kapalina, nicméně podobnost s fyzickým zničením rodinného alba je poměrně kuriózní.

Nicméně tento příběh má šťastný konec. Google uznal problém a okamžitě jej začal řešit. Šlo údajně o chybu zobrazování, takže původní soubory jsou v pořádku. Nicméně je to dobrá připomínka toho, že ani na velkém cloudu nejsou vaše nejcennější vzpomínky vždy v naprostém bezpečí. Namísto požáru nebo povodní jim hrozí například možnost ztráty účtu, jeho blokace nebo nejrůznější technické chyby, které není možné ovlivnit.