Google překvapuje novou betou Androidu, ale proč mlčí o změnách?

Ačkoliv Google dodržuje cyklus jedné hlavní verze Androidu ročně, systém se díky takzvaným Quarterly Platform Releases (QPR) vyvíjí celoročně. Tyto čtvrtletní aktualizace přinášejí majitelům zařízení Pixel a partnerům v rámci AOSP projektu průběžná vylepšení, nové funkce a opravy chybných stavů. Zvláštností současného vydání (viz developer.android.com) je však absence oficiálních poznámek k vydání.
Uživatelé a vývojáři tak v tuto chvíli nemají k dispozici přehled konkrétních novinek či opravených chyb, které verze Beta 2 přináší. Jak však dodává gsmarena.com (viz gsmarena.com), lze předpokládat, že nová verze staví na základech předchozí berty (QPR2 Beta 1), která řešila řadu klíčových systémových problémů, jak můžete vidět i níže.
Přehled klíčových oprav z předchozí verze (QPR2 Beta 1):
- Stabilita a párování: Oprava tišení chyb při opětném párování Bluetooth po ztrátě vzdáleného spojení a zamezení pádu systému při spuštění asistenta Gemini.
- Uživatelské rozhraní: Vyřešení mizení notifikací v oznamovací liště, opravy problikávání ovládání médií na zamykací obrazovce a zprovoznění efektů rozostření UI na úrovni oken.
- Dotyková gesta a přístupnost: Odstranění chyby, kdy gesto „drag-and-drop“ zablokovalo další dotykové události pro zdrojovou aplikaci, a oprava nesprávného logování hranic oken pro usnadnění přístupnosti.
- Vývojářské nástroje: Oprava výjimky při generování ML-DSA klíčů při použití řetězcového digestu místo konstanty třídy.
Podporovaná zařízení
Pokud jste zapojeni do programu Android Beta Program, aktualizace QPR2 Beta 2 se na vaše zařízení stáhne automaticky prostřednictvím OTA (Over-The-Air). Mezi podporované modely patří:
- Pixel 6a
- Pixel 7
- Pixel 7 Pro
- Pixel 7a
- Pixel Tablet
- Pixel Fold
- Pixel 8
- Pixel 8 Pro
- Pixel 8a
- Pixel 9
- Pixel 9 Pro
- Pixel 9 Pro XL
- Pixel 9 Pro Fold
- Pixel 9a
- Pixel 10
- Pixel 10 Pro
- Pixel 10 Pro XL
- Pixel 10 Pro Fold
- Pixel 10a