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Google překvapuje novou betou Androidu, ale proč mlčí o změnách?

Marek Vacovský
Google překvapuje novou betou Androidu, ale proč mlčí o změnách?
Fotografie: Google
  • K nejnovějšímu sestavení zatím nebyl zveřejněn oficiální přehled změn; vývojáři i uživatelé tak vycházejí z oprav známých z předchozí verze Beta 1
  • Aktualizace je dostupná prostřednictvím systému OTA v rámci programu Android Beta pro širokou škálu telefonů od generace Pixel 6a

Ačkoliv Google dodržuje cyklus jedné hlavní verze Androidu ročně, systém se díky takzvaným Quarterly Platform Releases (QPR) vyvíjí celoročně. Tyto čtvrtletní aktualizace přinášejí majitelům zařízení Pixel a partnerům v rámci AOSP projektu průběžná vylepšení, nové funkce a opravy chybných stavů. Zvláštností současného vydání (viz developer.android.com) je však absence oficiálních poznámek k vydání.

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Uživatelé a vývojáři tak v tuto chvíli nemají k dispozici přehled konkrétních novinek či opravených chyb, které verze Beta 2 přináší. Jak však dodává gsmarena.com (viz gsmarena.com), lze předpokládat, že nová verze staví na základech předchozí berty (QPR2 Beta 1), která řešila řadu klíčových systémových problémů, jak můžete vidět i níže.

Přehled klíčových oprav z předchozí verze (QPR2 Beta 1):


  • Stabilita a párování: Oprava tišení chyb při opětném párování Bluetooth po ztrátě vzdáleného spojení a zamezení pádu systému při spuštění asistenta Gemini.
  • Uživatelské rozhraní: Vyřešení mizení notifikací v oznamovací liště, opravy problikávání ovládání médií na zamykací obrazovce a zprovoznění efektů rozostření UI na úrovni oken.
  • Dotyková gesta a přístupnost: Odstranění chyby, kdy gesto „drag-and-drop“ zablokovalo další dotykové události pro zdrojovou aplikaci, a oprava nesprávného logování hranic oken pro usnadnění přístupnosti.
  • Vývojářské nástroje: Oprava výjimky při generování ML-DSA klíčů při použití řetězcového digestu místo konstanty třídy.

Podporovaná zařízení

Pokud jste zapojeni do programu Android Beta Program, aktualizace QPR2 Beta 2 se na vaše zařízení stáhne automaticky prostřednictvím OTA (Over-The-Air). Mezi podporované modely patří:

  • Pixel 6a
  • Pixel 7
  • Pixel 7 Pro
  • Pixel 7a
  • Pixel Tablet
  • Pixel Fold
  • Pixel 8
  • Pixel 8 Pro
  • Pixel 8a
  • Pixel 9
  • Pixel 9 Pro
  • Pixel 9 Pro XL
  • Pixel 9 Pro Fold
  • Pixel 9a
  • Pixel 10
  • Pixel 10 Pro
  • Pixel 10 Pro XL
  • Pixel 10 Pro Fold
  • Pixel 10a

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developer.android.com, gsmarena.com,
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