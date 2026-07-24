WhatsApp na iPadu konečně funguje samostatně. Účet založíte přímo na tabletu

Na plnohodnotnou aplikaci WhatsApp pro iPad čekali uživatelé dlouhé roky. Když se jí nakonec dočkali, zůstalo zde jedno poměrně zásadní omezení – účet bylo nutné nejprve založit na telefonu a teprve následně k němu tablet připojit jako další zařízení. Ani tento krok už nyní nebude potřeba.
WhatsApp nově umožňuje vytvořit účet přímo v aplikaci pro iPad. Celým procesem registrace tak lze projít na tabletu, aniž by bylo nutné aplikaci nejprve nastavovat na iPhonu či telefonu s Androidem a následně skenovat QR kód. Z iPadu se tím stává skutečně samostatné zařízení, nikoliv pouze doplněk k telefonu.
Úplně bez telefonního čísla se však registrace stále neobejde. Uživatel musí zadat platné číslo a mít možnost přijmout jednorázový ověřovací kód. Jakmile je registrace dokončena, WhatsApp už může na iPadu fungovat nezávisle.
Jde o zdánlivě drobnou změnu, která ale odstraňuje jednu z největších slabin tabletové aplikace. Hodit se může například uživatelům, kteří mají iPad s mobilním připojením a chtějí jej používat jako své hlavní zařízení, případně chtějí mít pro tablet samostatný účet.
Nová možnost se již začala postupně zpřístupňovat uživatelům. Pokud ji ve své aplikaci zatím nevidíte, vyplatí se zkontrolovat dostupnost aktualizace v App Storu a případně ještě několik dnů počkat. WhatsApp totiž podobné novinky tradičně aktivuje po etapách.