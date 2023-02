Google představuje nové dovednosti Androidu a Wear OS

Fotografie: Google

Veletrh MWC v Barceloně patří povětšinou hlavně mobilnímu hardwaru, ale zapomenout bychom neměli ani na software, díky kterému většina zde představených zařízení běží. Proto Google pravidelně vydává přehled novinek, které chce během následujících týdnů a měsíců dostat na naše telefony a hodinky. Letos je společným tématem, jak zlepšit konektivitu, produktivitu, dostupnost a zábavu na všech zařízeních.

Abychom nezapomněli...

Widget pro jednotlivé poznámky Google Keep vám od brzké doby pomůže rychle spravovat poznámky a odškrtávat seznamy úkolů přímo z domovské obrazovky. Tento widget zobrazuje připomenutí, barvy pozadí a obrázky přidané k poznámkám z aplikace Keep a zároveň se synchronizuje s chytrými hodinkami, takže vám nic neunikne. Google Keep dostane vylepšení i na samotných hodinkách. Jedná se o dvě nové zkratky, které vám pomohou vytvářet poznámky a seznamy úkolů jednoduchým klepnutím na ciferník hodinek.

Poznámky si můžete připnout rovnou na plochu.

V aplikaci Disk Google pro Android můžete k anotování souborů PDF používat stylus nebo se jednoduše dotýkat obrazovky. Poznámky nebo zpětnou vazbu tak můžete vytvořit volnou rukou, což se hodí pro práci s fotografiemi a vizuálními materiály. Lze použít i nástroj zvýrazňovač, abyste důležitý text přehledně uložili do tabletu nebo telefonu. Poté můžete anotované dokumenty skrýt, vrátit zpět, odstranit nebo uložit novou kopii.

Zaměřeno na audio

Na schůzkách se chceme ukázat v co nejlepším světle, a proto služba Google Meet nyní na dalších mobilních zařízeních se systémem Android nabízí potlačení hluku během hovoru. Softwarově odfiltruje rušivé zvuky z pozadí (například zvuk blízké stavby nebo sekačky na trávu), zatímco vy mluvíte. Funkce Fast Pair umožní připojit nová sluchátka Bluetooth k Chromebooku jediným klepnutím. A pokud jste si již nastavili sluchátka v telefonu se systémem Android, Chromebook se k nim také automaticky připojí.

Android umí být zábavný

Chybět samozřejmě nemohou nové emotikony. V aplikaci Emoji Kitchen jsou nyní k dispozici nové kombinace emoji, které můžete kombinovat, remixovat a sdílet jako samolepky přes Gboard.

Bez smajlíků by se někteří nedokázali vyjádřit...

A pokud vám dělají starosti stále rostoucí ceny v obchodech, Google se vám bude snažit zpříjemnit placení v obchodech pomocí nových zábavných animací v aplikaci Peněženka Google.

Placení vám zpříjemní tučňáci.

Lepší přizpůsobení

V prohlížeči Chrome můžete nyní snadno zvětšit veškerý obsah, a to včetně textu, obrázků, videa a interaktivních ovládacích prvků. Zvětšení je možné nastavit až o 300 %, přičemž rozvržení stránky zůstane zachováno. To zahrnuje možnost nastavit preferovanou velikost obsahu jako výchozí, abyste ji nemuseli měnit při každém otevření prohlížeče Chrome.

Web v mobilu bez brýlí? Jde to!

A nakonec systém Wear OS 3+ představí dva nové režimy zvuku a zobrazení, které zlepší přístupnost hodinek. Mono-audio může pomoci omezit dezorientaci způsobenou rozděleným zvukem, zatímco režimy korekce barev a stupňů šedi vám poskytnou větší výběr pro displej hodinek.

Z popisů novinek je jasné, že se jedná o aktualizace samotných aplikací, díky čemuž v průběhu následujících týdnů dorazí i na telefony, které už jejich výrobce neaktualizuje. Stačí jen aktualizovat samotné aplikace, popřípadě služby systému (GMS).