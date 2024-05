Máte věčně vybité hodinky? Wear OS 5 tomu slibuje udělat přítrž

V druhé části letošní vývojářské konference Google I/O, která byla tentokrát namísto AI zaměřena na novinky v oblasti operačních systémů od Googlu, jsme se dočkali odhalení Wear OS 5 pro chytré hodinky. Na co Google láká?

Operační systém Wear OS má nepochybně velký podíl na tom, jak dlouho chytré hodinky vydrží na nabití. Na rozdíl od telefonů jsou totiž inženýři ještě více limitováni fyzickými rozměry, a tak jsou baterie v hodinkách relativně malé, zpravidla s kapacitou okolo 300 až 400 mAh. Kromě integrace energeticky efektivnějších čipsetů je jednou z dalších cest, jak prodloužit výdrž, optimalizace systému. Ideálně takovým způsobem, aby byl co nejméně energeticky náročný, přesto uživatelům poskytoval veškerý komfort. A právě na tuto oblast se zaměřil nový Wear OS 5. Pro lepší představu během konference zástupce Googlu uvedl, že pokud se majitel chytrých hodinek rozhodne zaběhnout si maraton, bude mít po doběhnutí o 20 % energie více právě díky Wear OS 5.

Wear OS 5 is coming later this year, so today, Google’s launching a Developer Preview so you can prepare.



Wear OS 5 is based on Android 14 and brings some notable battery life improvements. Workout tracking is more power efficient, with Google saying marathon runs consume up to… pic.twitter.com/vra3GYzyjY