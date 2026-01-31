Google potvrzuje Pixel 10a. Představí se již 18. února

Očekávaný Google Pixel 10a už má pevně stanoven termín, kdy bude světu představen. Google se rozhodl vytvořit speciální stránku (viz google.com) , na které se lze novinku prohlédnout. K tomu bylo vypuštěno i krátké video, kde opět je Pixel 10a vidět ze všech různých stran. Je však potřeba říci, že například majitelé současného Pixelu 9a příliš viditelných změn zřejmě nezaznamenají.
Opětovně půjde o kompaktní mobil střední třídy s 6,28" AMOLED displejem, procesorem Tensor G4 nebo hlavním 48megapixelovým fotoaparátem s optickou stabilizací. Nebude chybět zvýšená odolnost proti vodě a prachu či bezdrátové nabíjení. Kapacita baterie by měla být 5 100 mAh. Alespoň to jsme se dozvěděli ze spekulací a není důvod nad těmito stěžejními prvky výbavy pochybovat. Značnou část z nich už totiž nabízí i již zmíněný Pixel 9a.
Chystaný Pixel 10a má být dostupný v barevných variantách Obsidian, Berry, Fog a Lavender a veškeré podrobnosti se o něm dozvíme za necelých 14 dní. Google stanovil premiéru na 18. února a tímto datem bude odstartován i předprodej. Dostupnost na českém trhu je samozřejmostí, otazníky se vznáší nad cenou. Můžeme ale zavzpomínat, že základní 128GB varianta začínala loni na ceně 13 990 Kč a obdobnou částku lze očekávat i v případě Pixelu 10a.