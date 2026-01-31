mobilenet.cz na sociálních sítích

Google potvrzuje Pixel 10a. Představí se již 18. února

Michal Pavlíček
Google potvrzuje Pixel 10a. Představí se již 18. února
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Půjde o zařízení střední třídy
  • Kompaktní velikost podtrhne 6,28" AMOLED displej

Očekávaný Google Pixel 10a už má pevně stanoven termín, kdy bude světu představen. Google se rozhodl vytvořit speciální stránku (viz google.com) , na které se lze novinku prohlédnout. K tomu bylo vypuštěno i krátké video, kde opět je Pixel 10a vidět ze všech různých stran. Je však potřeba říci, že například majitelé současného Pixelu 9a příliš viditelných změn zřejmě nezaznamenají.

Google Pixel 10a
Google Pixel 10a

Opětovně půjde o kompaktní mobil střední třídy s 6,28" AMOLED displejem, procesorem Tensor G4 nebo hlavním 48megapixelovým fotoaparátem s optickou stabilizací. Nebude chybět zvýšená odolnost proti vodě a prachu či bezdrátové nabíjení. Kapacita baterie by měla být 5 100 mAh. Alespoň to jsme se dozvěděli ze spekulací a není důvod nad těmito stěžejními prvky výbavy pochybovat. Značnou část z nich už totiž nabízí i již zmíněný Pixel 9a.

Chystaný Pixel 10a má být dostupný v barevných variantách Obsidian, Berry, Fog a Lavender a veškeré podrobnosti se o něm dozvíme za necelých 14 dní. Google stanovil premiéru na 18. února a tímto datem bude odstartován i předprodej. Dostupnost na českém trhu je samozřejmostí, otazníky se vznáší nad cenou. Můžeme ale zavzpomínat, že základní 128GB varianta začínala loni na ceně 13 990 Kč a obdobnou částku lze očekávat i v případě Pixelu 10a.

Recenze Google Pixel 9a – Skrytý klenot v říši Androidu?
Přečtěte si také

Recenze Google Pixel 9a – Skrytý klenot v říši Androidu?

google.com,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze