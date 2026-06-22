Google posiluje bezpečnost Androidu pomocí AI

Google (blog.google) hodně a rád mluví o umělé inteligenci. Ale nejde jen o jeho asistenta Gemini, ale i o jeho další velice důležitý projekt Android. Ten zvyšuje úroveň zabezpečení mobilních zařízení díky novým ochranným funkcím založeným na umělé inteligenci a pokročilým bezpečnostním opatřením, která vám pomohou zajistit bezpečnost.
Vylepšená ochrana proti podvodným hovorům
Podvodníci se vydávají za finanční instituce, aby přiměli uživatele k převodu peněz nebo k prozrazení údajů o jejich účtu. Pomocí internetových telefonních systémů, které umožňují změnit identifikaci volajícího (tzv. „spoofing“), mohou podvodníci navodit dojem, že volají ze známé a důvěryhodné společnosti, jako je vaše banka nebo finanční instituce. Tyto falešné hovory jsou jednou z hlavních příčin podvodů založených na sociálním inženýrství a finančních podvodů, které celosvětově způsobují odhadované roční ztráty ve výši přes 20 miliard korun.
Proto Google spolupracuje s vybranými bankami a finančními institucemi na ochraně jejich zákazníků prostřednictvím funkce „ověřených finančních hovorů“ – nové funkce na ochranu před falšováním telefonních čísel, která je navržena tak, aby zajistila bezpečnost vašich peněz a osobních údajů. Tato funkce chrání uživatele tím, že automaticky ukončuje hovory z falešných čísel, která se vydávají za zúčastněné finanční aplikace.
Aplikace pod dozorem
Live Threat Detection je bezpečnostní funkce v reálném čase, která využívá umělou inteligenci přímo v zařízení k analýze chování aplikací a upozorní vás, pokud se aplikace začne chovat podezřele. Patří sem přesměrování SMS, kdy aplikace přeposílá zprávu na jiné číslo, a překryvná vrstva v rámci funkcí usnadnění přístupu, při které aplikace využívá oprávnění k usnadnění přístupu k tomu, aby na obrazovce nepřetržitě zobrazovala nepostřehnutelný obsah, který by mohl být použit k tomu, aby vás přiměl k nechtěné akci.
Díky dynamickému monitorování se sleduje interakce aplikací se systémem a hledají známé podezřelé vzorce. To umožňuje varovat vás před aplikacemi, které například mění nebo skrývají svou ikonu a poté se spouštějí na pozadí, nebo zneužívají oprávnění pro usnadnění přístupu. Google také může dynamicky zavádět pravidla, aby lépe chránil před novými a vznikajícími hrozbami. Toto dynamické monitorování signálů bude aktivováno na zařízeních s Androidem 17, přičemž ochrana bude zaváděna ve druhé polovině roku.
Lepší ochrana proti krádeži
V systému Android 17 se vylepšuje funkce „Označit jako ztracené“ v aplikaci Find Hub o možnost uzamknout telefon pomocí biometrického ověření, a to kromě běžného přístupového kódu nebo PINu zařízení. To znamená, že zloději, kteří se případně dostali k vašemu přístupovému kódu nebo PINu, nebudou moci vypnout sledování zařízení ani znovu získat přístup k vašemu telefonu, pokud jej označíte jako ztracený. Spuštění funkce „Označit jako ztracené“ také aktivuje další ochranná opatření, jako je skrytí Rychlých nastavení a deaktivace nových připojení k Wi‑Fi a Bluetooth.