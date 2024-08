Google Pixel 9a by mohl přinést nečekaný zvrat. Uhodnete jaký?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Je téměř jisté, že se kromě představené čtveřice Pixelů 9 dočkáme i velmi oblíbeného a cenově dostupnějšího modelu z řady „A“, který by však mohl přinést jeden poměrně nečekaný zvrat. Jak je známo, Googlu se u novodobých Pixelů podařilo vytvořit originální design s prodlouženým fotomodulem, který přímo navazuje na rámečky telefonu. U řady Pixelů 9 sice došlo ke změně – fotomodul se již přímo rámečků nedotýká – přesto je tento design mnohými považován za povedený. Oválný tvar a zachování horizontálního umístění fotomodulu potěší i ty uživatele „hnidopichy“, kteří si všímají, zda se telefon na rovném povrchu viklá, či nikoliv. Právě tito zákazníci by mohli ocenit i první snímky údajného Pixelu 9a.

Na přiložených snímcích, sdílených na sociální síti X, je na zeleném podkladu zobrazen šedý Pixel 9a. Na první pohled má stejný rámeček jako ostatní modely z řady Pixel 9 se standardní (tj. neohebnou) konstrukcí. Na zádech však chybí pověstný vystouplý fotomodul. Místo něj zde najdeme menší „ostrůvek“, který téměř nevystupuje nad povrch zad a ukrývá dva fotoaparáty. Přítomnost dvou snímačů se předpokládá, neboť stejný počet má i Pixel 9, avšak zároveň bychom očekávali podobný fotomodul jako u něj. Pokud jsou tyto obrázky skutečné a budou odpovídat finálnímu vzhledu Pixelu 9a, půjde o poměrně výrazný odklon od designu ostatních Pixelů 9. Zbytek prvků pak víceméně odpovídá ostatním modelům Pixel 9, s tím rozdílem, že si můžeme všimnout jiného umístění slotu pro SIM kartu, výdechu reproduktoru a dokonce i mikrofonu, který se nachází vedle USB-C konektoru. Na spodní straně je však zachován jeden anténní předěl, umístěný na stejném místě jako u dalších modelů Pixel 9. Ostatním modelům rovněž odpovídá umístění fyzických tlačítek a anténní předěl v úrovni fotomodulu.

Pixel 9a

Source: some random post on Facebook pic.twitter.com/y8jwaQM6Z8 — ShrimpApplePro 🍤 ずっと真夜中でいいのに (@VNchocoTaco) August 26, 2024



Kdy se Pixel 9a objeví na trhu, zatím není jasné. Podle některých spekulací by to však mohlo být ještě letos, a to ve čtyřech barevných variantách. S velkou pravděpodobností se očekává nasazení nejnovějšího čipsetu Google Tensor G4 a pravděpodobně i podpora všech, nebo alespoň většiny AI funkcí. Z dostupných fotografií lze také usuzovat, že displej bude mít symetrické rámečky po všech stranách, a podle rozmístění prvků na spodní straně, respektive jejich poměru k délce spodní strany, by mohl rovněž nabídnout úhlopříčku 6,3 palce.