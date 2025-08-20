Google Pixel 10 Pro XL versus Google Pixel 9 Pro XL: v čem je novinka lepší?

Hledáte vlajkový model od Googlu? Pak se v posledních letech musíte poohlížet po verzích s přídomkem XL. Jsou samozřejmě velké, ale jedině takové nabídnout to nejlepší od Googlu. Nejinak tomu bude nadále po dnešním představení Pixelu 10 Pro XL. Ten samozřejmě přímo navazuje na loňský Pixel 9 Pro XL, se kterým sdílí například konstrukci, neboť rozměry se vůbec neliší.
Mezi výraznější mezigenerační změny patří logicky nový procesor Tensor G5, větší baterie či podpora zbrusu nového standardu Qi 2.2, díky čemuž novinka zvládá až 25W bezdrátové nabíjení. V oblasti pamětí se pak verze XL definitivně rozloučila se 128GB pamětí. Co to znamená? Základem je verze s 256GB úložištěm, nicméně tím pádem je startovací cena vlastně vyšší. Pokud se těšíte na progres v oblasti fotoaparátů, tak bohužel, zde Google neinovoval.
|Google Pixel 10 Pro XL
|Google Pixel 9 Pro XL
|Rozměry
|162,8 × 76,6 × 8,5 mm
|162,8 × 76,6 × 8,5 mm
|Hmotnost
|232 gramů
|221 gramů
|Displej
|6,8"; 120 Hz, 3 300 nitů
|6,8"; 120 Hz, 3 000 nitů
|Procesor
|Tensor G5
|Tensor G4
|Operační paměť
|16 GB
|16 GB
|Interní paměť
|256 GB/512 GB/1 TB
|128 GB/256 GB/512 GB/1 TB
|Operační systém
|Android 16
|Android 16
|SW podpora
|7 let
|6 let
|Hlavní fotoaparát
|50 Mpx, f/1.68, OIS
|50 Mpx, f/1.68, OIS
|UW fotoaparát
|48 Mpx, f/1.7, 123°
|48 Mpx, f/1.7, 123°
|Teleobjektiv
|48 Mpx, f/2.8, 5× zoom
|48 Mpx, f/2.8, 5× zoom
|Baterie
|5 200 mAh
|5 060 mAh
|Nabíjecí výkon
|45 W
|45 W
|Bezdrátové nabíjení
|Qi 2.2 25 W
|23 W
|Cena
|od 33 099 Kč
|od 30 490 Kč
Řadu Google Pixel 10 předobjednáte extra výhodně u Mobil Pohotovosti – pořiďte si Pixel 10 už za 529 Kč měsíčně a získáte navíc i bonus až 6 250 Kč. Mrkněte na mp.cz/google-pixel-10.