mobilenet.cz na sociálních sítích

Google Pixel 10 Pro XL versus Google Pixel 9 Pro XL: v čem je novinka lepší?

Michal Pavlíček
Google Pixel 10 Pro XL versus Google Pixel 9 Pro XL: v čem je novinka lepší?
Fotografie: Google
  • Novinka je vybavena novým procesorem Tensor G5
  • Zaujme spíše standardem Qi 2.2 s podporou 25W bezdrátového nabíjení
  • Nově je základem 256GB interní paměť

Hledáte vlajkový model od Googlu? Pak se v posledních letech musíte poohlížet po verzích s přídomkem XL. Jsou samozřejmě velké, ale jedině takové nabídnout to nejlepší od Googlu. Nejinak tomu bude nadále po dnešním představení Pixelu 10 Pro XL. Ten samozřejmě přímo navazuje na loňský Pixel 9 Pro XL, se kterým sdílí například konstrukci, neboť rozměry se vůbec neliší.

Google Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku

Mezi výraznější mezigenerační změny patří logicky nový procesor Tensor G5, větší baterie či podpora zbrusu nového standardu Qi 2.2, díky čemuž novinka zvládá až 25W bezdrátové nabíjení. V oblasti pamětí se pak verze XL definitivně rozloučila se 128GB pamětí. Co to znamená? Základem je verze s 256GB úložištěm, nicméně tím pádem je startovací cena vlastně vyšší. Pokud se těšíte na progres v oblasti fotoaparátů, tak bohužel, zde Google neinovoval.

Google Pixel 10 Pro (XL) uvádí 100× zoom, větší baterie a nabíjení Pixelsnap
Přečtěte si také

Google Pixel 10 Pro (XL) uvádí 100× zoom, větší baterie a nabíjení Pixelsnap

Google Pixel 10 Pro XL Google Pixel 9 Pro XL
Rozměry 162,8 × 76,6 × 8,5 mm 162,8 × 76,6 × 8,5 mm
Hmotnost 232 gramů 221 gramů
Displej 6,8"; 120 Hz, 3 300 nitů 6,8"; 120 Hz, 3 000 nitů
Procesor Tensor G5 Tensor G4
Operační paměť 16 GB 16 GB
Interní paměť 256 GB/512 GB/1 TB 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB
Operační systém Android 16 Android 16
SW podpora 7 let 6 let
Hlavní fotoaparát 50 Mpx, f/1.68, OIS 50 Mpx, f/1.68, OIS
UW fotoaparát 48 Mpx, f/1.7, 123° 48 Mpx, f/1.7, 123°
Teleobjektiv 48 Mpx, f/2.8, 5× zoom 48 Mpx, f/2.8, 5× zoom
Baterie 5 200 mAh 5 060 mAh
Nabíjecí výkon 45 W 45 W
Bezdrátové nabíjení Qi 2.2 25 W 23 W
Cena od 33 099 Kč od 30 490 Kč

Řadu Google Pixel 10 předobjednáte extra výhodně u Mobil Pohotovosti – pořiďte si Pixel 10 už za 529 Kč měsíčně a získáte navíc i bonus až 6 250 Kč. Mrkněte na mp.cz/google-pixel-10.

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze