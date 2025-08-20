Google Pixel 10 Pro Fold deklasoval Samsung i Honor, jako první skládačka má IP68

Technicky nejzajímavějším, přesto nám oficiálně nedostupným modelem z nové série Pixelů 10, je bezpochyby Pixel 10 Pro Fold, který obdržel četná vylepšení. Oficiálně by se měla novinka prodávat pouze v Kanadě, tudíž je s otazníkem, zda se u nás objeví alespoň formou přeprodeje.
Nový Pixel 10 Pro Fold přepisuje dějiny skládaček
Nový Pixel 10 Pro Fold se rozhodl jít trochu odlišnou cestou ve srovnání s nejnovějšími skládačkami od Samsungu či Honoru a namísto ultratenkého těla (i když se ani s tloušťkou 10,8 milimetrů nemá za co stydět) nasadil nejvyšší možnou ochranu. Jako první ohebný telefon na trhu se totiž může Pixel 10 Pro Fold pochlubit ochranou IP68, tedy kompletní voděodolností a také kompletní ochranou proti prachu, respektive pevným částicím. Skládací novinka od Googlu se tak svým způsobem zapsala do dějin. Pouze v oblasti hmotnosti, kde má 258 gramů, bychom ocenili obdobnou hubnoucí kúru, kterou prošel i zmiňovaný Samsung a Honor.
Zařízení nabídne 6,4" vnější displej s poměrem stran 20:9 a jemností 408 PPI, kterému nechybí špičkový jas až 3 000 nitů, podpora 120Hz obnovovací frekvence ani ochranné sklo Glass Victus 2. I v tomto ohledu lze vytknout snad jen absenci skla Glass Armor se schopností eliminovat odlesky. Vnitřní 8" displej typu Super Actua Flex je pak vybaven novou generací takzvaného Ultra Thin Glass, nabídne jemnost 373 PPI a rovněž špičkový jas až 3 000 nitů. Můžeme pouze spekulovat, jak vypadá rýha, respektive oblast pantu naživo, ale Googlu se v tomto ohledu povedlo tento prvek hezky zpracovat již v minulosti, tudíž lze předpokládat, že to stejné platí i pro horkou novinku. Výrobce se rovněž chlubí tím, že novinka je testována na více než 10 let ohýbání.
Nejnovější Tensor G5 a 5 015mAh baterie
Stran výkonu nepřekvapí nejnovější Google Tensor G5 vyrobený nejmodernějším 3nm procesem společnosti TSMC, který lze párovat až s 1TB úložištěm a společnost mu dělá 16 GB RAM. S tím se pojí rovněž špičková sedmiletá softwarová podpora a veškeré softwarové AI vychytávky od Googlu. Pochopitelně je na čipset navázána také výdrž, kterou obstarává baterie o kapacitě 5 015 mAh se schopností doplnit 50 % energie za 30 minut. Stejně jako zbývající Pixely 10 má přitom i Fold integrované magnety v rámci standardu Qi2 s podporou 15W bezdrátového nabíjení.
Další důležitou inovací je nasazení nového 48Mpx senzoru jakožto primárního snímače u Foldu. Ten se chlubí clonou f/1.7, velikostí 1/2" a Quad PD ostřením. Společnost mu dělá 10,5Mpx ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením o velikosti 1/3,4" a 10,8Mpx teleobjektiv se schopností pětinásobného zoomu o velikosti 1/3,2". Fotoaparát je tedy spíše blíže základnímu Pixelu 10, avšak není pochyb o tom, že Pixel 10 Pro Fold bude i tak špičkovým fotomobilem, navíc vybaveným laserovým ostřením. Za zmínku stojí rovněž dvojice 10Mpx selfie kamerek s rozsahem 87 stupňů a clonou f/2.2.
Z další výbavy lze vyzdvihnout UWB, Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0, ale také satelitní konektivitu, tedy prvky shodné s dalšími Pixely 10 (Pro). Do komentářů nám můžete napsat, zdali byste rádi viděli nový Pixel 10 Pro Fold také na českém trhu, jeho cena by v přepočtu činila necelých 45 tisíc Kč.
|Konstrukce
|155,2 × 76,3 × 10,8 mm, 258 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 8" (2 076 × 2 152 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Google Tensor G5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 015 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, ?
