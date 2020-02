Google oslavuje 15. výročí spuštění Map. Nově zmapoval interiér Národního muzea

Dnes se redakce mobilenet.cz zúčastnila speciální tiskové konference pořádané Googlem, během níž jsme se dozvěděli zajímavé informace o historii Google Map a zároveň nahlédli do zrekonstruovaných prostor Národního muzea.

Co jste možná o Google Mapách nevěděli

V roce 2005, kdy byly Google Mapy spuštěny, většina lidí spoléhala na papírové mapové podklady. Podobným způsobem byly ostatně ze začátku používány i Google Mapy, ve kterých si uživatelé vyhledali konkrétní trasu, kterou si následně vytiskli.

Kuriózní je rovněž, jak probíhalo samotné mapování terénu. To nejprve obstarávali fyzicky zdatní cyklisté, kteří mapovali terén na zhruba 120kg speciálně upraveném bicyklu, v němž byl uložen desktopový počítač, který poháněl naftový generátor (elektrocentrála). Dnes mají naštěstí „mapovači“ svou práci o dost snazší. Na záda si naloží batoh o hmotnosti přibližně 8 kg vybavený kamerami.

Google Mapy rovněž zaznamenaly během uplynulých let mohutnou expanzi nejen, co se počtu uživatel týče, ale i zmapovaného prostředí. Zatímco ze začátku Mapy pokrývaly Spojené státy americké, dnes v nich najdete více než 220 zemí a území z celého světa, ale také informace, hodnocení a recenze u více než 200 milionů podniků na světě.

Pro růst Google Map je velmi důležité strojové učení, které je de facto zodpovědné za rozšiřování mapových podkladů. „Za poslední rok jsme přidali do Google Map víc budov než za předchozích deset let dohromady. Během roku 2019 přibylo více než milion kilometrů silnic vytvořených a nakreslených počítačem,“ uvádí Jaroslav Bengl. Uživatelé Google Map dnes ujedou více než miliardu kilometrů denně.

Pravděpodobně největší technologickou výzvu v poslední době představují kombinované trasy, kdy uživatelé v průběhu cesty mění několik dopravních prostředků/způsobů dopravy. Za uplynulých patnáct let se také hodně změnil typ obsahu, který uživatelé v Google Mapách vyhledávají. Zajímá je, jaké místa by měli navštívit, případně hledají doporučení třeba na dobrou restauraci.

Důležitou roli hrají takzvaní „Místní průvodci“, kterých je v současnosti více než 120 milionů a každý den nahrají zhruba 20 milionů příspěvků (fotografií, hodnocení, doporučení). Místní průvodce najdete ve 24 tisících městech po celém světě.

Prohlédnete si prostory Národního muzea pomocí Street View

Street View byl v ČR spuštěn v roce 2009 a právě dnes do něj přibyl velmi zajímavý „exponát“, kterým je Národní muzeum v Praze. Nově si tak můžete prohlédnout prostory budovy zachycené ve chvíli, kdy se zde neprocházejí návštěvníci. Pomocí Google Map se navíc můžete podívat do prostor, které zatím nejsou běžným návštěvníkům dostupné a připravují se pro budoucí exponáty. Samozřejmě nechybí ani možnost prohlédnout si kostru plejtváka myšoka.

V případě, že se Národní muzeum rozhodnete navštívit osobně, vás možná potěší, že od 1. března mají do všech objektů Národního muzea vstup zdarma návštěvníci do věku 15 let.

