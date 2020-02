Dětský vozík s 99 telefony. Podívejte se, jak snadno lze „hacknout“ Google Mapy

Každý z nás má své koníčky. Někdo si rád zajde do divadla za kulturou, jiný si jde zaběhat do parku a někdo si pořídí 99 telefonů, spustí na nich aplikaci Google Mapy a vydá se do ulic „hackovat“ jednu z nejpopulárnějších navigací na světě. Simon Weckert se rozhodl tímto způsobem oklamat Google Mapy a pro celý projekt vytvořil hashtag #googlemapshacks. A jak tento způsob hackování přesně funguje?

99 smartphones are transported in a handcart to generate virtual traffic jam in Google Maps. Through this activity, it is possible to turn a green street red which has an impact in the physical world by navigating cars on another route! #googlemapshacks https://t.co/3gixMxopE6 pic.twitter.com/6KcMm1XgAF