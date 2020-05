Google Mapy nově vyznačí místa přístupná pro vozíčkáře

Google představil novou funkci, která vozíčkářům umožní předem zjistit, zda vybraná místa disponují bezbariérovým přístupem. Podporu této užitečné funkce přináší nejnovější verze aplikace Google Mapy pro Android a iOS. K její aktivaci je nejdříve potřeba tuto funkci povolit v nastavení (viz video).

Funkce je prozatím bohužel dostupná pouze na území USA, Austrálie, Japonska a Velké Británie. Podle oficiálního Google blogu by však měla být brzy zpřístupněna i v dalších zemích.

We’re introducing new accessibility tools including more prominent wheelchair accessibility info in @GoogleMaps, one-step shortcuts for everyday tasks in @Android, new features in Live Transcribe and more. #GlobalAccessibilityAwarenessDay https://t.co/IQrbDzi5TL pic.twitter.com/Tmg8PPdO4y