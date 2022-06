Google opět čaruje. Rozhodl se sloučit aplikace Duo a Meet

Fotografie: Google

Google je za dlouhá léta dobře znám tím, jak neustále mění, přejmenovává a nakonec i ruší své služby pro komunikaci. Ačkoliv se již mnohokrát zdálo, že americká společnost dosáhla kýžené rovnováhy, není tomu tak ani tentokrát. Google oficiálně oznámil, že dojde ke sloučení doposud existujících aplikací Meet a Duo. Připomeňme si, že Google Meet byl profilován spíše jako aplikace pro firemní účely, zatímco Duo sloužil jako aplikace pro videohovory pro kohokoliv.

Dle slov Googlu dojde v nadcházejících týdnech k přidání všech funkcí z Google Meet do aplikace Duo. Jakmile bude vše hotové, dojde na finální krok celé proměny, a to na přejmenování aplikace Google Duo na Google Meet. To má proběhnout až později v tomto roce. Od dané chvíle bude nový Google Meet jedinou aplikací pro videohovory ze strany Googlu.

Zbývá doplnit, že se uživatelé nemusí bát změn, co se týká funkcí. Budou zachovány všechny možnosti z Google Duo i Google Meet, jen bude vše v jedné aplikaci. Obávat se nemusíte ani o své kontakty či historii zpráv, vše bude zachováno. Důvodem je, že Duo bude jen vylepšeno a přejmenováno. Nezbývá než (opět) doufat, že Google našel pomyslný cíl a učiní ve svých komunikačních pořádek jednou pro vždy.