Google Mapy vám pomohou bojovat s drahými palivy ještě letos

Fotografie: Google

Že se pandemie blíží svému konci nebo pro mnohé skončila úplně, bylo jasné nejenom ze zaplněného hlediště amfiteátru Shoreline v Mountain View, ale i na nabídce služeb, které Google zdůrazňoval v úvodním přehledu svých služeb.

Kupříkladu jeho překladač se naučil 24 nových jazyků, kromě toho, že je stále přesnější díky využití umělé inteligence. Hlavně ale Google pracuje na svých Mapách. Kupříkladu i zde používá umělou inteligenci, aby rozpoznal budovy nezanesené do map, jako například v Africe.

Místa, která naopak dobře zmapovaná jsou, dostávají ještě lepší pohled Immersive View. Nahoře třeba vidíte, jak vypadá Londýn. A samozřejmě zde máte detailní informace o dopravě, vytíženosti a počasí.

Toto není screenshot z počítačové hry, ale Google Mapy a jejich Immersive View.

A pokud dostanete hlad, můžete si najít restauraci. Nová funkce v Google Mapách vám umožňuje prohlédnout si její interiér, skoro jako byste tam byli. Nejde přitom o video z dronu, ale o výpočet neurální sítě.

Již dříve představenou novinkou je výpočet tzv. Eco-friendly tras. Google se pochlubil, že v USA a v Kanadě s ním řidiči ušetřili tolik paliva, jako by zde bylo o 100 tisíc aut méně. A ještě během letošního roku by se tato skvělá funkce měla dostat i do Evropy! Google na příkladu z Berlína ukazuje, že když obětujete tři minuty času, můžete ušetřit 18 % paliva. Celková úspora paliva by se tak v globále mohla zdvojnásobit.