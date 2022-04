Antivirové aplikace šířily bankovní malware, byly přitom i v obchodě Google Play

Check Point Research odhalil v obchodě Google Play šest nebezpečných aplikací, které šířily bankovní malware a vydávaly se za antivirová řešení. Malware Sharkbot krade přihlašovací údaje a bankovní informace.

As a means to complicate the analysis, cyber-crime actors can spread malware in Google Play through benign looking mediators that fake AV applications and gain credibility. Read our research about Sharkbot - spread in the way described.https://t.co/UOyhwBGc8H