Gemini 3.5 Flash je ultrarychlá AI od Googlu, která zvládne 289 tokenů za vteřinu

Google ode dneška dává všem k dispozici svůj nový model umělé inteligence Gemini 3.5 Flash. Vše oznámil na začínající vývojářské konferenci Google I/O 2026. Podle firmy jde o její vůbec nejlepší nástroj na programování a zvládání pokročilých úkolů, při kterých AI dokáže fungovat jako samostatný digitální asistent a plnit celé zadání bez toho, aby ji člověk musel kontrolovat krok za krokem.
Hlavní devizou nového modelu je kombinace vysokého výkonu a rychlosti. Gemini 3.5 Flash dosahuje schopností vlajkových modelů, avšak pracuje až čtyřnásobnou rychlostí ve srovnání s konkurenčními modely obdobné třídy. V náročných technologických testech zaměřených na programování a autonomní agenty dokonce překonává i dřívější pokročilejší verzi Gemini 3.1 Pro. Vedle textu a kódu navíc exceluje v porozumění multimediálnímu obsahu.
Jak zásadní posun tento nástroj představuje, dokládá i jeho nasazení v praxi. V samotném Googlu model dramaticky změnil způsob, jakým se vyvíjí interní software. Systémy s ním nyní zpracují přes 3 biliony tokenů denně, což je obrovský skok oproti březnovým 0,5 bilionu. Za vteřinu tak nová AI od Google zvládne 289 tokenů. Pro běžné uživatele je klíčové, že Gemini 3.5 Flash se okamžitě stává výchozím motorem pohánějícím globální vyhledávání Google (v rámci AI režimu) i samotnou aplikaci Gemini.
Pro uživatele, kteří vyhlížejí ještě propracovanější schopnosti a možnosti umělé inteligence, navíc Google potvrdil, že nejvyšší řada v podobě modelu Gemini 3.5 Pro dorazí již příští měsíc.