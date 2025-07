Galaxy Z Fold7 nedostal větší kapacitu baterie a Samsung prozradil důvod

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Ačkoliv Samsung Galaxy Z Fold7 již přinesl mnohá vylepšení ve svém inovativním skládacím provedení, jeden aspekt zůstává neměnný: kapacita baterie. Ta je shodná s předchozí generací, avšak díky celkovým optimalizacím softwaru a hardwaru se u nového modelu očekává lepší celková výdrž na jedno nabití. U uživatelů tak může vyvstat otázka, proč si vlajková loď mezi skládacími telefony nezasloužila větší zdroj energie, zvláště když menší sourozenec, véčkový Galaxy Z Flip7, větší baterii obdržel.

Samsung pro server Sammobile uvedl, že zatímco u řady Flip požadovala větší baterie většina oslovených uživatelů, v případě řady Fold byly priority uživatelů ke zlepšení zcela jinde. Patřil mezi ně například širší vnější displej, lepší hlavní fotoaparát a především tenčí a lehčí tělo. Samozřejmě větší baterií by přivítal patrně každý uživatel. Důvodem je dále zřejmě také to, že v segmentu ohebných telefonů probíhá nevyřčený závod o to, kdo předvede tenčí a lehčí zařízení a zde se Samsungu vcelku dařilo. Fold7 je nejlehčí a druhý nejtenčí v případě skládacích mobilů knížkového typu.

Do doby, než si Samsung osvojí nový typ křemíko-uhlíkové baterie, se zřejmě nijak zásadního zvětšení kapacity nedočkáme. Šlo by to totiž proti trendu maximální úspory místa a hmotnosti. Samsung si navíc jistě velmi dobře pamatuje lekci z incidentu s telefonem Galaxy Note7 a jeho bateriemi, což vedlo k mimořádně přísným bezpečnostním standardům a testům. Každé významnější navýšení kapacity baterie by znamenalo náročné a zdlouhavé bezpečnostní prověrky, které by mohly zpozdit uvedení produktu na trh.