Samsung přišel na to, jak zlevnit. Možný Galaxy Z Flip FE použije starší procesor

Fotografie: mobilenet.cz

Telefony s ohebnými displeji jsou mezi námi už zhruba pět let, avšak jejich cena nijak výrazněji neklesá. V podstatě lze říci, že pod hranici 15 tisíc korun se dostávají jen výběhové modely některých výrobců, případně pokusy méně známých značek. Každým rokem se čeká na pomyslný zlom, kdy cena začne klesat a mobily tohoto typu se stanou dostupnější širšímu spektru zájemců. A nejinak je tomu nyní, na sklonku roku 2024.

Uživatel sociální sítě X vystupující pod přezdívkou Jukanlosreve přinesl informaci, že by měl být na cestě cenově dostupnější Samsung Galaxy Flip FE. Půjde tak o model spadající do řady Fan Edition, která se snaží nabídnout takřka totéž co prémiové modely, avšak o něco levněji. Zásadním sdělením však je, že by možná budoucí novinka měla nabízet procesor Exynos 2400.

Pokud si jej hned nevybavíte, Exynos 2400 je nasazen v letošní vlajkové řadě Galaxy S24. V době případného uvedení Galaxy Flip FE půjde o zhruba rok starý procesor, což je výborná zpráva, zejména s přihlédnutím k tomu, že například Galaxy S24 FE, další zástupce řady Fan Edition, letos využívá mírně přiškrcený Exynos 2400e. Nezbývá než doufat, že se takový Flip potvrdí a kromě velmi solidního procesoru startuje i za přiměřenou cenu.