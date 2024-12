Galaxy Z Fold7 si vypůjčí technologii od Applu, aby se mohl stát tenčím

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Ačkoliv je Samsung v oblasti ohebných displejů oprávněně považován za ostříleného matadora, v poslední době jej v některých oblastech předběhli konkurenti z Číny. Jednou z nejzásadnějších a na první pohled velmi snadno viditelných je tloušťka zařízení. Zatímco nejnovější Samsung Galaxy Z Fold6 má v zavřeném stavu 12,1 milimetrů, Honor Magic V3 má pouhých 9,2 milimetrů. Technologicky vyspělejší Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, který je u nás nedostupný, pak Honor částečně dohání s tloušťkou 10,6 milimetrů. Zároveň je však jasné, že do budoucna se od Samsungu očekává, že bude i nadále ztenčovat.

Hubnoucí kúrou by měl přitom projít i chystaný Galaxy Z Fold7, avšak docílí toho pro mnohé překvapivým způsobem. Zatímco se na tloušťce výrazně podílí pant či uspořádání vnitřních komponent (přihlédněme navíc k tomu, že Samsung zřejmě nenasadí nový typ křemíkových baterií, jež by umožnily zachovat energetickou kapacitu a zároveň baterie fyzicky zmenšit), důležitou roli hraje také zobrazovací panel, respektive podpora chytrého pera. Právě díky chybějící podpoře S Penu údajně Samsung dokázal vytvořit o dost tenčí Galaxy Z Fold Special Edition. Standardní edice, tj. Z Fold6, totiž musí disponovat speciální vrstvou, která umožňuje přesné rozpoznávání pera. Jedná se o digitizér pracující na bázi elektromagnetické rezonance (EMR), který by měl Samsung nahradit za AES, tj. aktivní elektrostatickou alternativu, kterou používá právě Apple u svých Apple Pencil, ale využívá ji rovněž Wacom. Díky integraci AES nebude muset displej disponovat další fyzickou vrstvou pro rozpoznání pera. Samotné pero (S Pen) na druhou stranu musí disponovat baterií, která vytvoří elektrické pole.

Tato změna by zároveň mohla zvýšit odolnost displeje/smartphonu jako takového. U příští generace by měl totiž Samsung použít titan jako podkladový materiál základní desky, zatímco dříve používal nemagnetický materiál (zesílený plast s uhlíkovými vlákny), aby se zabránilo interferenci s digitizérem.

Ani nadále se přitom podle jihokorejského zdroje etnews.com nepočítá s integrací S Penu přímo do těla zařízení, čímž by logicky ani nebylo možné zeštíhlení dosáhnout. Samotný S Pen pro Z Fold7 pak zřejmě bude o něco tlustší (kvůli změně technologie rozpoznávání) a lze předpokládat, že se bude ukládat do dokoupitelného ochranného pouzdra.