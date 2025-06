Šlápli výrobci vedle? Tenkému Samsungu Galaxy S25 Edge se příliš nedaří

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung se potýká s nečekanými problémy u svého nejnovějšího modelu Galaxy S25 Edge. Podle posledních zpráv serveru Thelec (viz thelec.net) prodeje tohoto zařízení zaznamenávají výrazné zpomalení, což přimělo jihokorejského výrobce k poměrně razantním krokům. Samsung údajně výrazně snížila objem výroby modelů Edge, které původně plánovala na tento měsíc.

Známky slabých prodejů se objevily mnohem dříve, než je obvyklé. U nových telefonů se zpravidla čeká alespoň tříměsíční okno, než se jejich prodeje ustálí. U Galaxy S25 Edge však byly náznaky nízkého zájmu patrné podstatně dříve.

Ačkoliv oficiální vysvětlení pro tento nedostatečný výkon na trhu nebylo Samsungem zveřejněno, jisté spekulace jsou. Panuje názor, že většina zákazníků nebyla ochotna obětovat kapacitu baterie ve prospěch velice tenkého designu. Telefon je přitom velmi dobře vybaven a honosí se například titanovým tělem. Ústupky ve formě malé baterie a chybějícího teleobjektivu však mohou být pro mnohé zájemce zcela zásadní, zejména v kontrastu s cenou mobilu.

Dříve se spekulovalo, že by nová řada Galaxy S25 Edge mohla do budoucna nahradit modelovou variantu s přídomkem Plus (aktuálně jde o model Galaxy S25+), která se těší nejslabším prodejům z tradiční trojice telefonů vlajkové řady. V tuto chvíli se to však jeví velmi nepravděpodobně, neboť ani novinka Edge v prodejích zatím nevyniká. Do jisté míry to může být způsobeno i tím, že Samsung nejnovější model prodává jen na vybraných trzích a například v České republice oficiálně nabízen není.