Fialové Vivo V60e má lákat třeba na velkou baterii. Jak se vám líbí?

Vivo se chystá představit nový smartphone Vivo V60e, který se má nejprve objevit na indickém trhu, informuje o tom 91mobiles (viz 91mobiles.com)
Podle uniklých renderů bude telefon dostupný ve dvou stylových barevných variantách: Noble Gold a Elite Purple. Kromě elegantního vzhledu se telefon pyšní vysokou odolností, která je potvrzena certifikacemi IP68 a IP69 proti prachu a vodě. Displej navíc chrání speciální sklo Diamond Shield Glass, což značí, že Vivo klade důraz na odolnost a spolehlivost.
Uvnitř telefonu má tepat procesor MediaTek Dimensity 7300. V případě paměťových variant má být na výběr mezi 128+8 GB, 25618GB a 256+12 GB. Jedním z největších taháků se zdá být baterie o kapacitě 6 500 mAh s podporou velmi rychlého 90W nabíjení, což je ale mimochodem stejný výkon jako u současné generace Viva V50e. Mezi dalšími funkcemi, které by mohly oslovit uživatele, nechybí ani infračervený port a podpora NFC.
Vivo údajně slibuje pro model V60e také slušnou softwarovou podporu, včetně tří hlavních aktualizací operačního systému Android a pěti let bezpečnostních záplat. Podle spekulací by se cena mohla pohybovat v přepočtu kolem 8 tisíc korun i s daní. V tuto chvíli však není jisté, zda se s modelem V60e setkáme i na českém trhu.
