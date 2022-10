Fairphone 4 v redakci! Testujeme nejvíc environmentální telefon na světě

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Když jsem si mohl na letošním veletrhu IFA 2022 v Berlíně poprvé naživo vyzkoušet Fairphone 4 a vyslechnout si unikátní příběh o vzniku této nizozemské značky, která jde proti konvencím (a v jistém ohledu i inspiruje ostatní výrobce), věděl jsem, že tento smartphone chci otestovat. Nyní se mi přání splnilo a mohu se s vámi podělit o mírně delší dojmy z používání, ale hlavně vám nabídnout prostor se zeptat na vše, co vás ohledně Fairphonu 4 zajímá.

Environmentální telefon, environmentální balení

Telefon dorazil ve skromné, avšak pěkně zpracované krabičce z recyklovaného papíru (která samozřejmě neobsahuje žádné plastové obalové materiály). Hned při rozbalování se vám pak výrobce snaží „prodat“ výhody tohoto telefonu, mezi něž patří například neutrální stopa v oblasti elektronického odpadu, férové podmínky pro zaměstnance zodpovědné za výrobu, dlouhá softwarová podpora či modulární design.

Výhoda modulárního designu pak spočívá především v tom, že lze všechny díly jednoduše vyměnit samotným uživatelem, i když zrovna není žádný elektrotechnik. Příjemným bonusem je pak prodloužená záruka o délce až 5 let (včetně již pro EU standardní dvouleté), kterou je však nutné aktivovat přímo na fairphone.com.

Solidních 225 gramů a „rámy“ u displeje

Fairphone 4 na první pohled působí jako regulérní obrněnec, tedy jeden ze smartphonů s nadprůměrně vysokou odolností, ale není to tak docela pravda. Navzdory splnění vojenského standardu MIL-STD-810G má totiž „pouze“ certifikaci IP54, což znamená, že pád do vody by mu mohl být osudným. Souvisí to se snadnou opravitelností zařízení, respektive možností sejmout zadní kryt, pod nímž se nachází velmi pěkně vizuálně označené komponenty. V případě uživatelské výměny tak zákazník ihned ví, že k reproduktoru se dostane sejmutím spodní části s piktogramem a k fotoaparátům (plus reproduktoru) se dostane otevřením části horní. Osobně jsem velkým fanouškem možnosti uživatelských oprav a značení pod krytem chytře napoví, co kde hledat.

Po sejmutí baterie o kapacitě 3 905 mAh lze získat přístup také ke slotu pro nanoSIM a microSD kartě. Telefon přitom zvládá rovněž eSIM, jejíž instalaci nabídne během prvního spuštění. Kryt má pak příjemnou texturu, jednoduché logo výrobce a také trojúhelníkový modul fotoaparátů.

Velmi pozitivní dojem ve mně zanechaly také kovové rámečky, které jsou vskutku masivní. Na druhou stranu bylo i díky jejich tloušťce možné nasadit velkou čtečku otisků prstů, která je pohotová a má ideální umístění. Dojem pak trochu kazí čelní strana, kde je IPS LCD panel s 60Hz obnovovací frekvencí, ale hlavně neskutečně tlustými rámečky. U výrobce budu zjišťovat, jestli tloušťka rámečků nějakým způsobem souvisí s opravitelností zařízení, pravdou však je, že kvůli tomu působí displej Fairphonu 4 dost zastarale.

Ptejte se, co vás zajímá

Novinku budu mít u sebe přibližně po dobu dvou týdnů, kdy se zaměřím nejen na hardwarové, ale rovněž softwarové prvky. Těšit se samozřejmě můžete na fotočlánek i další obsah vztahující se k Fairphonu 4. Mezitím můžete pokládat vaše otázky do komentářů pod článek.